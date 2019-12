Cristiano Ronaldo se rende a Pelé: "fonte de orgulho para todo jogador"

Atacante português falou sobre vários temas antes da cerimônia do Globe Soccer Awards, em Dubai

Cristiano Ronaldo é um dos participantes da 11ª edição do Globe Soccer Awards. A cerimônia que premia vários jogadores de futebol com diferentes impactos globais acontece nesse domingo (29) e contará com a presença de atletas como Lukaku, Pjanic, João Felix, Van der Sar e outros. Um dia antes da cerimônia, porém, foi realizada a Dubai International Sports Conference, em que CR7 falou sobre vários assuntos e diz que Pelé é uma referência mundial e fonte de orgulho.

"Pelé é uma fonte de orgulho para todo jogador de futebol", falou o português quando perguntado a respeito do lendário ex-jogador brasileiro.

O atacante da disse que uma vida de estudos e novos desafios o esperam assim que ele terminar sua carreira como jogador profissional.

"Eu espero continuar meus estudos depois de me aposentar do futebol. Uma das coisas que eu quero me desafiar a fazer é, por exemplo, atuar em um filme", revelou CR7.

O gajo também falou da importância da disciplina na vida de um atleta e falou sobre as condições que levam à aposentadoria.

"Eu enfatizo a importância do equilíbrio no treinamento, sempre deve haver tempo para descansar. Sim, às vezes estamos com vontade de trabalhar mais, mas equilíbrio é a fórmula mágica. O momento em que o corpo não está respondendo da maneira certa no campo, então deve ser a hora de parar", disse o português.