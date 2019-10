Cristiano Ronaldo: "se pudesse, só jogaria as partidas importantes"

Craque da Juventus destacou a importância dos jogos de Portugal e da Champions League

Cristiano Ronaldo declarou à France Football que se pudesse só jogaria as partidas mais importantes. De acordo com o gajo, os duelos com a seleção portuguesa e os embates da trazem a ele uma motivação a mais para performar dentro de campo.

"Eu vou te falar, se dependesse de mim eu só jogaria somente as partidas importantes, aqueles da seleção nacional e da Champions League. São nesses jogos que surgem uma atmosfera difícil e a pressão. Aí você tem que ser profissional e jogar bem todos os dias para honrar sua framília e o clube que você representa e que te paga", falou o atacante português.

O camisa 7 da recentemente ultrapassou a marca de 700 gols na carreira. Ele já tinha falado da importância de cuidar do físico e de aprender com os outros grandes atletas do grupo.

Ele defende a ideia de que idade é apenas um número e diz que a maturidade tem feito bem para seu jogo.

"A idade é só um número. Isso não significa que com 34, 35, 36 anos você está no fim da carreira. Eu consigo mostrar isso com minhas performances, como eu jogo, a forma como eu jogo, o quanto ainda me sinto bem, em forma, pensando sobre o jogo e mais maduro. Isso faz a diferença", falou Cristiano Ronaldo.

A Juventus encara o nessa quarta-feira (30), às 17h (de Brasília), no Allianz Stadium, pela italiana.