Cristiano Ronaldo se encontra com torcedora após feri-la durante partida da Juventus

Elena Di Martino foi presenteada com uma camisa da Velha Senhora autografada pelo craque português

A torcedora da Juventus que acabou sendo atingida por uma bola chutada por Cristiano Ronaldo no aquecimento da Juventus antes da vitória por 3 a 0 sobre o Chievo, no último dia 21 de janeiro, foi convidada pelo craque português para ir ao treino da Velha Senhora e foi presenteada com uma camisa autografada do jogador.

Elena Di Martino acabou sofrendo uma fratura no nariz e, em tom de brincadeira, disse que queria um convite para jantar feito por CR7. Convite não houve, mas, mesmo assim, a torcedora ficou feliz com o presente do jogador e fez questão de postar nas redes sociais:

"O meu presente pela bolada. Um campeão dentro e fora de campo", postou.