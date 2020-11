Cristiano Ronaldo sai do banco, faz 2 e crava melhor início na Juventus

Com dois gols, atacante português garante vitória para Juventus sobre o Spezia e tem o seu melhor início de temporada pela time italiana em três anos

Cristiano Ronaldo vive o seu melhor início de temporada pela . Recuperado da Covid-19, o português fez apenas a terceira partida pela equipe na atual temporada. Depois de ficar no banco de reservas, foi acionado pelo técnico Andrea Pirlo no segundo tempo, na vaga de Paulo Dybala, e foi decisivo para a vitória por 4 a 1 sobre o Spezia.

Ele marcou o segundo e o quarto gols do time de Turim no jogo válido pela sexta rodada da Série A Italiana. Com os lances, o craque chegou a cinco gols em três partidas pela equipe. Ele esteve em campo por 214 minutos, o que lhe rende uma média de um gol a cada 42,8 minutos.

As únicas atuações em 2020/2021 foram contra , e, agora Spezia, marcando em todos os jogos. Ele fez um sobre a Sampdoria, dois contra a Roma e outros dois diante do Spezia.

Este é, sem dúvida, o melhor início de temporada do craque português pela Vecchia Signora. Contratado por 100 milhões de euros em julho de 2018, Cristiano Ronaldo jamais havia feito algo parecido no futebol italiano.

Em sua primeira temporada pelo clube, o lusitano não fez gols nos três primeiros jogos - diante de , e . À época, ele só deixou a sua marca em sua quarta partida pela equipe - o triunfo por 2 a 1 sobre o . Foram dois gols do atleta.

O segundo ano de Cristiano Ronaldo na Juventus também ficou abaixo do atual. Nas três primeiras partidas - contra Parma, e -, o craque marcou apenas um gol. Ele deixou a sua marca no triunfo por 4 a 3 sobre o Napoli.