Cristiano Ronaldo ri de pergunta sobre aposentadoria mais próxima: 'é impossível, me sinto bem'

Atacante português marcou quatro gols na vitória de Portugal sobre a Lituânia

Cristiano Ronaldo deu mais uma exibição clara de seu potencial goleador. Na partida contra a modesta seleção da Lituânia, o craque marcou quatro dos cinco gols anotados pela sua seleção. Ao final da partida ele foi perguntado sobre se ele já estaria perto do final de sua carreira. Rindo da pergunta ele dissipou a ideia de aposentadoria em pouco tempo.

"É impossível, eu me sinto bem. É um orgulho representar a seleção nacional. Estou muito feliz não somente pelos gols marcados, mas por ver o nível da seleção nos últimos anos", falou o gajo, que teve seu salário na Juventus revelado e é três vezes mais do que qualquer outro atleta da Serie A.

Com a vitória, chegou a oito pontos na classificação do Grupo B das eliminatórias para a , atrás da , que lidera com 13 pontos.

O português é um dos três finalistas do prêmio The Best, da FIFA, junto com Messi e Van Dijk. Nesse ano ele parece menos favorito do que nas outras edições, mas também há a possibilidade de conquistar a Bola de Ouro, da France Football. Ele comentou sobre suas chances de conquistar os almejados prêmios individuais.

"Como eu sempre digo, eu não vivo o futebol pensando nos prêmios individuais, isso é uma consequência do que ganhamos coletivamente. Logicamente, marcar muitos gols sempre me ajuda, sempre é bom para isso, não vou mentir", falou o camisa 7 da .