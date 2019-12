Cristiano Ronaldo revela pedido do filho: "Aguenta um pouco mais, quero jogar contigo"

Atacante garante que segue sedento por títulos: "motivação é sempre alta"

Em Dubai para a entrega do prêmio Globe Soccer Awards, Cristiano Ronaldo revelou que ainda não pensa em aposentadoria do futebol e explicou um dos seus maiores motivos: um pedido de seu filho, Cristiano Ronaldo Júnior.

CR7, que concorre à premiação junto a Salah, Messi e Van Dijk, falou com a imprensa de forma descontraída, garantiu que segue motivado e com sede de títulos. "A ambição faz de você aquilo que você é. Mas a palavra mais importante é paixão: seguir com paixão, gostar do que faz e sentir-se motivado. Quando me perguntam se aos 34 anos a motivação é igual, eu respondo que nos jogos a motivação é sempre alta, importante é nos bastidores, como você se prepara, e depois de ganhar os títulos que ganhei não tenho que mostrar nada a ninguém", afirmou.

"Tenho é de mostrar a mim mesmo, à minha família, aos meus filhos, principalmente ao Cristianinho, que às vezes faz uma pressão ao dizer “papai, aguenta mais uns anos que ainda quero jogar contigo”. Acho que isso vai ser difícil, mas de resto tenho é que desfrutar", continuou.

"Ainda tenho alguns anos para jogar. Mas a verdade é que não se ganha os títulos que eu ganhei por casualidade. Humildade demais também é vaidade. Os números não enganam, na liga inglesa, na liga espanhola, na liga italiana. E, se for para outra liga, vou ganhar também: a liga árabe ou a liga chinesa. Quando é campeão ganha sempre", concluiu.