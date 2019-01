Cristiano Ronaldo recebe críticas após foto sorrindo em avião em dia de possível tragédia

Cristiano Ronaldo postou uma foto em suas redes sociais e não pegou nada bem.

O motivo? O craque da Juventus postou a imagem, na qual faz uma selfie, dentro de um avião no dia em que Emiliano Sala foi dado como desaparecido exatamente após um acidente aéreo.

Dentre as críticas em relação a imagem, a mais forte veio do ex-jogador Gary Lineker, um dos maiores goleadores ingleses de seu tempo.

Not the day for this tweet. It really isn’t. https://t.co/61y6cgEzm0 — Gary Lineker (@GaryLineker) 22 de janeiro de 2019