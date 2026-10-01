Rio Ferdinand e Piers Morgan saíram em defesa de Cristiano Ronaldo. O astro de 41 anos deixou a seleção portuguesa na quarta-feira após um conflito com o técnico Jorge Jesus e parece já ter feito sua última partida pela seleção, embora ainda não haja nenhuma notícia oficial sobre isso.

Ronaldo não entrou em campo contra a Noruega e não ficou nada satisfeito com isso. O atacante não agradeceu aos torcedores que viajaram para acompanhar a partida após o fim do jogo e não treinou com o grupo na quarta-feira, na preparação para o próximo duelo, nesta quinta-feira à noite, contra a Dinamarca.

Jesus destacou na coletiva de imprensa que, ao definir suas escalações, está longe de olhar para status e que pode deixar Ronaldo no banco durante toda a partida sem problema algum, como também foi o caso em Oslo. Ronaldo então deixou a concentração de Portugal.

Na quinta-feira, surgiram as primeiras informações de que a icônica camisa 7 de CR7 seria repassada imediatamente. Agora, ficou oficialmente claro que Rafael Leão jogará com a camisa 7 nesta quinta-feira à noite, em Copenhague, e que Bruno Fernandes usará a braçadeira de capitão.

"Nojento, se for verdade", escreveu o jornalista Piers Morgan, que anteriormente fez uma série de entrevistas exclusivas com Ronaldo, antes de a notícia sobre a camisa 7 ser oficialmente confirmada. "Depois de tudo o que Cristiano fez por Portugal... Por que diabos o tratam assim?"

"Ontem foi o aniversário do pai dele, e ele jogou por seu país no dia seguinte à morte do pai. É vergonhoso ver esse desprezo chocante pelo maior jogador deles", disse Morgan.

Depois que a notícia foi oficialmente confirmada, Morgan voltou a se manifestar no X. "Que babaca arrogante!", disse ele, referindo-se ao técnico. "Jesus nunca foi bom o bastante para jogar por Portugal, agora está se deliciando em humilhar o maior jogador de Portugal, Cristiano."

Rio Ferdinand, que jogou ao lado de Ronaldo por anos no Manchester United, também acha que o atacante do Al-Nassr merece mais respeito. "Onde estava Portugal antes de Cristiano Ronaldo? O que eles já fizeram? Eles sequer se classificavam para torneios? Muito menos ganhavam alguma coisa."

Portugal se classificou para uma Copa do Mundo em nove ocasiões no total. Seis dessas classificações aconteceram após a estreia de Ronaldo, em agosto de 2003. Os sul-europeus também estiveram presentes em 2002 (fase de grupos), 1986 (fase de grupos) e 1966, quando Eusébio os levou ao terceiro lugar.

De todas as Eurocopas, Portugal se classificou para nove edições e, aqui também, vale que o país se classificou seis vezes para a fase final depois da estreia de Ronaldo, e três vezes antes dela: em 2000 (semifinal), 1996 (quartas de final) e 1984 (semifinal). Com Ronaldo, Portugal também conquistou seus primeiros títulos: uma Eurocopa (2016) e duas vezes a Liga das Nações (2019, 2025).

"O que me incomoda é que muita gente o julga pelos seus últimos três, quatro anos", prossegue Ferdinand. "Ele ainda produz números fantásticos para alguém da idade dele. Não importa em qual campeonato seja, ainda são números fantásticos."

"Acho que muita gente precisa voltar um pouco no tempo... Olhem para a passagem dele pela Juventus, o que ele fez lá. A passagem dele pelo Real Madrid. E a passagem dele pelo Manchester United. É como se ele tivesse espremido três carreiras em uma só. Três carreiras de nível mundial", conclui Ferdinand.



