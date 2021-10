Cristiano Ronaldo rebate críticos: "Ainda vou vencer e calar bocas"

Craque português responde aos que apontam que ele não trabalha o suficiente para ajudar no trabalho defensivo do Manchester United

Cristiano Ronaldo rebateu os críticos da eficiência do seu trabalho no Manchester United. O craque português disse não estar preocupado com aqueles que não querem vê-lo continuando a levantar taças.

CR7 foi alvo de críticas pelo seu esforço e trabalho defensivo, enquanto os gols seguem saindo no Manchester United: são seis em oito jogos até aqui.

"Vou calar bocas e vencer títulos": veja o que disse Cristiano Ronaldo

"Eu sei quando o time precisa da minha ajuda defensivamente. Mas meu papel nesse clube é vencer, ajudar o time a vencer e fazer gols - (a parte defensiva) é parte do meu trabalho", disse Cristiano Ronaldo.

"As pessoas que não querem ver isso é porque não gostam de mim, mas para ser honesto estou com 36 anos, ganhei tudo, então eu vou me preocupar com o que as pessoas falam de ruim sobre mim?".

"Eu durmo bem à noite. Vou para a minha cama com a consciência muito boa. Continuem assim porque eu vou calar bocas e vencer títulos", disparou.

"Críticas fazem parte do negócio. Não estou preocupado com isso. E eu vejo isso como algo bom, para ser sincero. Se estão preocupados comigo ou se falam sobre mim, é porque sabem que meu potencial e valor continuam valendo para o futebol".

"Então é bom. Vou dar um exemplo: se você está na escola e é o melhor estudante, você pergunta ao pior estudante se ele gosta do melhor, eles vão dizer que não gostam dele. Acho que a maioria vê que eu ainda estou feliz e desfrutando do futebol. Não importa quantas coisas eu ganhei na minha carreira. Eu ganhei tudo e ainda sigo motivado", afirmou.

"Estou em um novo capítulo da minha vida, mesmo com a minha idade, e é por isso que estou aqui — para tentar vencer, e eu acho que o Manchester precisa estar nesse nível de vitória e pensamento para ganhar coisas grandes, então estou aqui para ajudar".

Implacável na Liga dos Campeões

Na Liga dos Campeões, Cristiano Ronaldo fez três gols em três jogos. O último deles foi o terceiro na vitória de virada por 3 a 2 sobre a Atalanta, após os Reds saírem com desvantagem no placar de 2 a 0 e buscarem a reviravolta.

O mesmo roteiro se repetiu na outra vitória de virada, sobre o Villarreal, por 2 a 1: Cristiano Ronaldo fez o segundo gol nos acréscimos do segundo tempo e definiu o placar a favor do Manchester.

Na estreia, diante do Young Boys, o português abriu o placar, foi substituído e o time sofreu a virada por 2 a 1 com um jogador a menos (Wan-Bissaka foi expulso quando os Reds venciam por 1 a 0). Num erro de Jesse Lingard, justamente o atleta que entrou no lugar de CR7, o clube suíço virou nos acréscimos do segundo tempo.

Com Cristiano Ronaldo em alta, o Manchester United lidera o grupo F, isolado na primeira posição com seis pontos.