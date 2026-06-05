Cristiano Ronaldo reage de forma reveladora no Instagram a uma confissão bizarra sobre Messi

Uma confissão surpreendente de Kevin-Prince Boateng está causando bastante agitação nas redes sociais. O ex-meio-campista admite abertamente que não respondeu com sinceridade quando, durante sua apresentação no FC Barcelona, lhe perguntaram quem ele considerava o melhor jogador do mundo. Agora que as imagens estão se tornando virais, Cristiano Ronaldo também se pronunciou.

Boateng chegou ao Barcelona em janeiro de 2019, quando o clube o contratou por empréstimo do AC Milan para a segunda metade da temporada. Sua contribuição esportiva foi limitada, mas o ganês teve a oportunidade de jogar ao lado de Lionel Messi.

Antes de sua transferência, Boateng nunca escondeu que Ronaldo era seu jogador favorito. Além disso, ele expressava regularmente sua admiração pelo Real Madrid, o arquirrival do Barcelona. Foi justamente por isso que ele se viu em uma situação curiosa durante sua apresentação.

Segundo Boateng, ele se sentiu obrigado a deixar de lado sua verdadeira opinião por um momento. Quando lhe perguntaram quem ele considerava o melhor jogador de futebol do mundo, ele escolheu a resposta que melhor se adequava ao seu novo clube.

“Me perguntaram quem era o melhor jogador do mundo e eu disse Messi. Eu menti”, contou Boateng anteriormente. “Normalmente, eu sempre digo a verdade, mas essa foi uma das maiores mentiras da minha vida. Eu queria vestir a camisa do Barcelona.”

Agora que as imagens estão sendo compartilhadas em massa nas redes sociais, surgiu também uma reação de Ronaldo. O astro português reagiu no Instagram com quatro emojis do tipo “rir e chorar” à história de Boateng.

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