Cristiano Ronaldo quer ver filho no futebol e diz: "Sabe que não gosto que beba refrigerante"

Craque português diz que Cristiano Jr, que joga nas categorias de base da Juventus, tomará suas próprias decisões, mas gostaria de vê-lo como jogador

Cristiano Ronaldo foi um dos grandes nomes do futebol na década passada. Ao lado de Lionel Messi, o português dominou o esporte, conquistando as maiores honrarias e acumulando títulos e recordes. Aos 35 anos e já em reta final de carreira, o craque está pronto para passar o bastão para seu filho, caso ele queira.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Com apenas 10 anos, Cristiano Ronaldo Jr. já é um dos destaques das categorias de base da , não apenas por ser filho do ídolo bianconeri, mas pelo bom futebol que demonstra. No entanto, o "Robozinho" só será jogador se assim desejar.

Mais times

"Veremos se meu filho se tornará um grande jogador", disse Cristiano Ronaldo ao jornal A Bola. "Ele tem potencial. Ele é rápido e dribla bem, mas isso não é o suficiente. Sempre digo à ele que é necessário trabalhar duro e muita dedicação para alcançar o sucesso".

Será que a nova geração vai seguir os passos dos papais craques? 😍 pic.twitter.com/W1H6JqTjtx — Goal (@GoalBR) December 28, 2020

"Não irei pressioná-lo para ser jogador de futebol, mas você me perguntar se eu quero isso, eu diria que sim. O mais importante é ser o melhor independete do que ele fizer, seja como jogador ou como doutor", completou o camisa 7 da Juventus.

O craque brincou com alguns hábitos de seu filho, principalmente na alimentação. "Às vezes ele toma Coca, refrigerantes e come batatinhas e ele sabe que eu fico bravo".

Mais artigos abaixo

Cristiano Ronaldo admitiu que é difícil convencer uma criança a ter hábitos mais saudáveis. "Falo para meu filho entrar na banheira de gelo depois de correr na esteira e ele fala: 'Pai, está muito gelado aí'. E tudo bem, é normal, ele só tem 10 anos".

Em seu discurso na premiação do Globe Soccer Awards, em que foi eleito o melhor jogador do Século XXI, o craque reconheceu que é um exemplo para a nova geração e que gosta desse papel. "É ótimo quando você olha e vê que as crianças querem ser como você. Eles cortam o cabelo como eu. Eles querem driblar como eu".

"Vejo meu filho de 10 anos que quer se parecer comigo e eu digo: 'Você tem um longo caminho para fazer isso, para ser igual ao seu pai'. O futuro são as crianças. Tenho quatro e desejo tudo de bom para eles. Quando vejo as crianças por exemplo em Dubai, elas correm e dizem 'Siii', fico feliz porque reconhecem meu esforço, minha dedicação, minha trabalho duro. Fico orgulhoso quando vejo coisas assim e isso me dá motivação para seguir em frente e continuar assim".