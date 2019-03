Cristiano Ronaldo: quem defende que o luso é o maior da história?

Além do holandês Ruud Gulllit, confira quais personalidades do futebol disseram que CR7 é o 'G.O.A.T'

Cristiano Ronaldo voltou a chocar o mundo, após os três gols que levaram a adiante na ao eliminar o na última terça-feira (12). Finalizado o duelo, não faltaram palavras para exaltar o craque português. E em participação na beIN Sport, o holandês Ruud Gullit, Bola de Ouro em 1987, não teve medo para afirmar: CR7 é o maior jogador de todos os tempos.

“Sim, porque além disso ele também foi campeão de seu país na , triunfou em todas as equipes, inclusive ganhou a Champions com o . Esteve em três países distintos, é o melhor jogador de todos os tempos”, afirmou o craque, vitorioso especialmente com a seleção holandesa e com o histórico do início da década de 90.

E Gullit não é o único a compartilhar desta opinião. Abaixo, confira quais personalidades do futebol acreditam que CR7 é o melhor de sempre.

Zidane

(Foto: Getty Images)

“Ele é o melhor jogador na história do futebol”, afirmou Zinedine Zidane em 2017, depois de CR7 receber a Bola de Ouro. “Cristiano Ronaldo é muito melhor do que eu fui, mas não fico chateado porque eu tive uma boa carreira”.

Piatek

(Foto: Getty Images)

Sensação desta temporada de futebol italiano, o polonês Krzysztof Piatek, do Milan, disse quando ainda estava no que CR7 é o maior de sempre: “É o melhor do mundo hoje e, na minha opinião, o maior que já existiu”, afirmou o atacante de 23 anos.

Nuno Espírito Santo

(Foto: Getty Images)

Em 2015, o treinador português – atualmente no , da – trabalhava no e disse o seguinte sobre o seu compatriota: “O melhor jogador da história, Cristiano é uma máquina perfeita”.

Federico Bernardeschi

(Foto: Getty Images)

“É o melhor jogador de todos os tempos. Quando o vi, disse ‘Agora percebo porquê’. Nada na vida surge ao acaso, ele tem genialidade, tem talento, mas chegou a número um graças à sua mentalidade, atitude e treino”, disse o meia-atacante italiano em entrevista ao site Calciomercato.

Jorge Mendes

(Foto: Getty Images)

“Cristiano Ronaldo é o melhor da História. Em Inglaterra, e . Basta”, declarou o empresário Jorge Mendes, considerado o maior agente do mundo... e representante de CR7.

Cristiano Ronaldo

(Foto: Getty Images)

O próprio CR7 considera a si como o melhor futebolista que já pisou em gramados profissionais: “Eu sou o melhor da história”, afirmou após receber a sua Bola de Ouro em 2017.

Em cima do muro

(Foto: Getty Images)

Capitão do e ex-companheiro de time, Sergio Ramos disse apenas que CR7 é “um dos melhores de todos os tempos”. O presidente madridista Florentino Pérez disse algo parecido, colocando o português em pé de igualdade com o argentino Alfredo Di Stéfano – maior ídolo do clube Blanco.

Em 2013, o português José Mourinho afirmou que CR7 provavelmente seria o maior da história. No entanto, anos depois e com um desentendimento entre ambos nos vestiários do Real Madrid, o treinador mudou o seu discurso e inclusive deu a entender em entrevistas posteriores que “Só existe um Ronaldo”... no caso, o brasileiro Fenômeno.

Ronaldo, o Fenômeno, também ficou em cima do muro ao ser perguntado anos atrás a respeito: “Ele tem todo o direito de se sentir assim (o maior de todos os tempos), tem conseguido coisas fantásticas. Se falarmos em termos de números, realmente está acima de grandes lendas do futebol mundial”.

Quem também saiu pela tangente foi o português Carlos Queiroz, que trabalhou com CR7 no Manchester United e seleção portuguesa: “é no futebol como Michael Jordan foi no basquete”, chegou a afirmar.