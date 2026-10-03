Cristiano Ronaldo provoca situação sem precedentes em Portugal: política intervém

A ruptura entre Cristiano Ronaldo e a seleção nacional já chegou também à política portuguesa. O Parlamento tem uma mensagem urgente para a federação de futebol, segundo a imprensa de Portugal.

Na noite de quarta-feira, a briga entre o técnico Jorge Jesus e Ronaldo atingiu o auge. O craque decidiu pegar seu jato particular e deixar a concentração, depois de entrar em conflito com o treinador. Ronaldo afirmou que “a verdade” virá à tona.

O Jogo garantiu pouco depois que isso significava o fim da carreira internacional de Ronaldo, mas agora a porta parece estar novamente entreaberta. O jornal espanhol MARCA já havia noticiado no sábado que a federação portuguesa aposta em uma reconciliação entre Jesus e CR7.

Enquanto isso, vários veículos da imprensa portuguesa escrevem que a política também está se envolvendo na situação. Segundo as informações, a federação de futebol recebeu a missão de reaproximar Ronaldo e Jesus. Uma reunião deverá acontecer na próxima semana.

Ronaldo é há mais de vinte anos um dos principais rostos de Portugal e, com suas atuações, tem um enorme valor simbólico para o país. Uma ruptura definitiva entre a superestrela e a seleção nacional, além disso, não teria apenas consequências esportivas, mas, segundo a imprensa portuguesa, também poderia prejudicar a imagem internacional da equipe e da federação.

Por isso, o primeiro-ministro Luís Montenegro já teria entrado em contato com os envolvidos. A Copa do Mundo de 2030, que será organizada em Portugal, Espanha e Marrocos, também torna a situação ainda mais delicada.

Ronaldo é há anos um dos principais cartões de visita do futebol português e também pode desempenhar um papel comercial e promocional importante em torno da Copa do Mundo.