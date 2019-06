"Cristiano Ronaldo? Precisam inventar novos adjetivos para descrevê-lo!"

Ex-jogador, Paulo Futre, diz que tem dificuldade para encontrar palavras que mensurem a capacidade de CR7

As impressionantes conquistas de Cristiano Ronaldo já deixam alguns sem "adjetivos" para mensurar a capacidade do atacante. É o caso do ex-jogador português Paulo Futre, que considera apenas "lenda e mito" como as palavras adequadas para falar sobre o gajo.

Aos 34 anos, CR7 coleciona títulos na , , e agora . Recentemente, o jogador voltou a conquistar um outro trofeu por : a Liga das Nações, depois de ter ajudado o país a conquistar a em 2016. Cristiano Ronaldo já marcou pela sua seleção 88 gols em 158 jogos disputados.

Quer ver jogos ao vivo da Juventus na Serie A ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!



(Foto: Getty Images)

E ao analisar o desempenho do atacante nos últimos anos, Paulo Futre revela que que é quase impossível encontrar os superlativos.

"Eu já disse muitas vezes que eles terão que inventar novos adjetivos no dicionário, outras palavras fantásticas, porque Cristiano Ronaldo gastou todas", afirmou.

"Eu ficaria com duas que eu não me canso: lenda e mito. Todo o resto: gênio, fantástico, fenômeno, extraterrestre, maravilhoso, único, já me cansa dizê-los", completou.

De férias, Cristiano Ronaldo descansa após sua primeira temporada com a camisa da . O atacante fez 28 gols em 43 jogos.