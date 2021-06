Cristiano Ronaldo poderia invejar alguma característica de Lukaku? Para o belga, sim

Em entrevista coletiva, o artilheiro da Inter reconheceu a admiração por CR7, mas também se colocou em um nível parecido no momento

Lukaku e Cristiano Ronaldo são dois dos melhores centroavantes do mundo na atualidade. Rivais neste domingo (27) pela Euro 2020, vão travar um duelo com o qual já estão acostumados: a Inter do belga e a Juventus do português se enfrentam com frequência na Serie A italiana.

Um dos jogadores, então, ficará pelo caminho nas oitavas de final. E ambos vão tentar utilizar suas melhores características para não serem eliminados.

Cristiano Ronaldo, inclusive, por muito tempo foi considerado o "jogador perfeito", isto é, veloz, forte, inteligente, ótimo no jogo aéreo e muito técnico. Uma combinação invejável para muitos. Mas para Romelu Lukaku, o português certamente também poderia "invejar" algumas de suas características.

“Eu invejo seu drible e sua finalização. No caminho contrário, acho que ele tem um pouco de inveja da minha força e da minha pontaria, e do nosso jogo de equipe." comentou Lukaku em entrevista coletiva nesta sexta-feira (25), antes do confonto no final de semana.

Ao falar sobre o jogo, então, Lukaku admitiu a admiração pelo futebol do rival, mas também se colocou em um nível parecido. Sinal de que o centroavante, assim como todo o resto da seleção belga, vão para o confronto com sede pela vitória: pode ser a última chance da maior geração da história do futebol belga ser campeã da Euro

O histórico recente também parece estar ao lado de Lukaku: na Inter, o artilheiro levou a melhor sobre a Juventus de Cristiano Ronaldo nesta temporada e ficou com a taça de campeão italiano. Mesmo assim, o português terminou como artilheiro do torneio: todo cuidado é pouco quando falamos do "Robozão".

Bélgica e Portugal vão a campo neste próximo domingo (27), às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha, na Espanha, pelas oitavas de final da Euro 2020.