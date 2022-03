Cristiano Ronaldo pode deixar o Manchester United: A lista de dispensas para o fim da temporada 2021/22

Ralf Rangnick e seus jogadores do United continuam firmemente focados em terminar entre os quatro primeiros da Premier League, mas, fora de campo, as atenções já estão voltadas para a próxima temporada.

De fato, o processo de encontrar um novo treinador permanente começou formalmente.

O clube já conversou com o técnico do Ajax, Erik ten Hag, esta semana e os outros candidatos da lista serão entrevistados em breve.

O comandante de Old Trafford continua a ser uma das posições de maior prestígio no futebol, mas quem for contratado terá uma tarefa enorme nas mãos, com tantos estrelas na equipe principal tendo desempenho inferior durante uma temporada que agora está destinada a terminar sem troféu.

De fato, após a triste derrota do United no derby de Manchester no início deste mês, o ex-capitão Roy Keane disse que havia "cinco ou seis jogadores" que nunca deveriam jogar pelo clube novamente.

Poucos discordariam de que uma grande reforma seja necessária na próxima janela, então a GOAL analisa quais jogadores do United devem ser mandados embora ao final da temporada.

Fim de contrato

Paul Pogba ainda não demonstrou intenção de assinar a extensão de contrato que lhe foi oferecida pelo United, o que significa que o clube o perderá em uma transferência gratuita pela segunda vez. O jogador francês é, sem dúvida, um atleta de altíssimo nível , mas ele provou ser extremamente inconsistente desde seu retorno a Old Trafford em 2016.

Há também dúvidas sobre sua flexibilidade tática, então o United não deve ficar muito chateado com sua saída, já que isso significará a remoção de um salário enorme em sua folha de pagamento.

Getty

Haverá também algum arrependimento pela forma como a carreira de Edinson Cavani em Old Trafford se desenrolou.

Neste caso, a frustração está enraizada nos problemas de lesão do uruguaio e na relutância em se colocar à disposição da seleção.

O resultado líquido é que um jogador que poderia ter se tornado uma lenda do clube se tivesse chegado ao seu auge marcou apenas dois gols em 17 jogos nesta temporada.

Agora parece inevitável que o atacante de 35 anos vá para outra equipe na próxima janela, em busca de um novo desafio em outro lugar, assim como Jesse Lingard.

O jogador de 29 anos, é claro, esperava sair em janeiro, mas suas esperanças de um empréstimo foram bloqueadas devido a preocupações com o número baixo de jogadores no elenco.

Lingard ainda não está tendo tanto tempo de jogo quanto gostaria, com muitos ainda à sua frente na hierarquia, então uma saída faz sentido.

Juan Mata e Lee Grant também entraram nos últimos meses de seus respectivos contratos.

Ambos são jogadores do elenco, em vez de sérios candidatos a uma vaga de titular e, embora sejam altamente considerados no vestiário, eles poderão sair no final da temporada.

Potenciais vendas

A fim de gerar mais fundos para a compra de jogadores, o United precisará vender alguns atletas, algo que eles lutaram para fazer no passado.

Depois de ser novamente expulso do time titular por David de Gea, Dean Henderson provavelmente pressionará por uma saída, a menos que obtenha garantias do novo técnico de que será a primeira escolha.

O jogador de 25 anos tem contrato até 2025, mas com a Copa do Mundo chegando e seu lugar na equipe de Gareth Southgate em dúvida, o United pode lucrar enquanto pode.

Getty/GOAL

O retorno de Phil Jones à plena forma significa que o United deve conseguir algum tipo de pagamento para o jogador de 30 anos antes que seu contrato expire no meio de 2023.

Enquanto isso, Eric Bailly não teve as oportunidades prometidas quando assinou uma extensão em 2021 e o United deve aceitar qualquer oferta decente pelo zagueiro marfinense.

Seu contrato atual vai até 2024 e houve interesse por ele no passado, mas é importante que o United faça um acordo desta vez.

É quase certo que Andreas Pereira também sairá. O meio-campista está emprestado ao Flamengo e os cariocas estão ansiosos para contratar o jogador de 26 anos em definitivo.

Um acordo ainda não foi finalizado, mas o United está aberto a uma saída antes do início da próxima temporada.

Com um gol e uma assistência em oito jogos desde que foi emprestado ao Sevilla em janeiro, Anthony Martial não está exatamente conquistando a La Liga.

É improvável que ele seja bem-vindo de volta a Old Trafford, no entanto. O United está no mercado para um novo atacante de qualquer maneira, e com Anthony Elanga emergindo como uma ótima perspectiva nos últimos meses, Martial continua fora dos planos.

Aos 26 anos e com dois anos de contrato, Martial ainda deve valer uma taxa razoável, mesmo levando em conta suas dificuldades atuais na Espanha.

Empréstimos

Donny van de Beek é o nome de maior destaque atualmente emprestado.

O holandês não é titular com Frank Lampard no Everton, mas seu futuro pode depender da identidade do próximo técnico do United.

Van de Beek, afinal, brilhou no Ajax, e é por isso que o United o contratou, e pode valer a pena mantê-lo por pelo menos mais uma temporada para ver se o novo técnico pode levar o jogador de 24 anos de volta ao seu melhor.

Getty

Outro meio-campista que o United terá que tomar uma decisão é James Garner.

Ele impressionou por empréstimo no Nottingham Forest, mas se não lhe for prometido um lugar regular no elenco do United, retornar a Old Trafford prejudicaria seu desenvolvimento.

Decisões igualmente difíceis também terão que ser tomadas sobre Brandon Williams, Amad Diallo, Facundo Pellistri e Axel Tuanzebe, que estão emprestados ao Norwich, Rangers, Deportivo Alavés e Napoli, respectivamente.

Jogadores que estão sendo constantemente titulares

David de Gea foi o jogador da temporada do United e, sem dúvida, continuará como titular na próxima temporada.

Na defesa, Raphael Varane, Luke Shaw e Victor Lindelof devem ficar e apesar das críticas atuais dirigidas a Harry Maguire e Aaron Wan-Bissaka, seria uma surpresa ver qualquer um deles vendido.

Fred e Scott McTominay mostraram que são merecedores de seus lugares na equipe e, apesar da idade, Nemanja Matic ainda pode desempenhar um papel útil quando necessário, mesmo que seja apenas como reserva.

Getty

Bruno Fernandes continuará sendo um jogador-chave, totalmente essencial para as esperanças de sucesso futuro do United, assim como Jadon Sancho, que vem melhorando lentamente.

O adolescente sueco Elanga parece uma estrela em potencial, enquanto Marcus Rashford deve ter mais tempo para parar sua má forma, já que permanece uma forte crença de que o técnico certo poderia ajudar o inglês a retomar sua carreira.

Cristiano Ronaldo

O jogador de 37 anos assinou um contrato de dois anos no ano passado com a opção de mais um ano e há opiniões divididas sobre se foi ou não a decisão certa.

Os gols de Ronaldo mantiveram o United na Liga dos Campeões e ele garantiu alguns pontos vitais na Premier League, mas houve outros casos em que parece que o equilíbrio da equipe sofreu por causa da presença do português na frente.

Se eles encontrarem um centroavante que melhor se adapte ao sistema do novo técnico, e se Cristiano quiser ir por causa da provável da Liga dos Campeões na próxima temporada, pelo menos sua saída aliviará a pressão sobre a folha salarial do clube.

Ronaldo, então, é um jogador que atravessa as categorias de compra e venda. Como em muitos outros casos, muito dependerá do próximo treinador do United.