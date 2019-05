Cristiano Ronaldo pede Mourinho como novo técnico da Juventus, diz jornal

Jogador e técnico trabalharam juntos no Real Madrid durante os anos de 2010 e 2013, e não tiveram a melhor relação de todas...

Após uma temporada sem grandes triunfos, a anunciou na última semana a saída do técnico Massimiliano Allegri. Segundo portais relataram, o principal jogador da equipe, Cristiano Ronaldo, já pediu por um substituto ao cargo com nome e endereço.

O atacante trabalhou com seu compatriota Jose Mourinho durante três temporadas no e, segundo o jornal italiano Gazzetta dello Sport, há duas pessoas dentro da Velha Senhora que “pedem para que o novo técnico seja o ex-treinador do . Uma delas, logicamente, é seu representante Jorge Mendes, e o outro parece ser Cristiano Ronaldo. Mesmo com as desavenças que ocorreram na época em que trabalhavam no Real Madrid, CR7 teria apoiado a contratação do compatriota”.

Os astros de estiveram juntos no clube Merengue durante os anos de 2010 e 2013. Na época, tiveram alguns problemas de relacionamento e já trocaram algumas provocações publicamente, mas de acordo com o que o jornal sugere, isso já foi superado pelo jogador.

Além do suposto pedido do camisa 7, outros candidatos a assumir o cargo no banco da Juve seriam Simone Inzaghi, da , e Sinisa Mihajlovic, do . Já Jose Mourinho está sem clube desde que foi demitido do Manchester United, em dezembro do ano passado.