Cristiano Ronaldo ou Messi? Pelé revela com quem gostaria de ter jogado

Pelé falou também sobre qual foi o defensor mais difícil que já enfrentou e sobre seu atual estado de saúde

Pelé concedeu entrevista ao jornal italiano La Gazzetta Dello Sport em comemoração aos 50 anos de seu milésimo gol, contra o no Maracanã. Ele falou sobre diversos aspectos de sua carreira e também do futebol atual.

Perguntado sobre qual jogador da atualidade ele gostaria de compartilhar alguns minutos em campo, se isso fosse possível, ele não ficou em cima do muro: "Messi", deixando claro quem prefere entre o argentino e Cristiano Ronaldo.

Pelé também comentou qual foi o defensor mais difícil que já enfrentou em sua carreira e aproveitou para cutucar seus adversários ingleses e argentinos: "Giovanni Trapattoni foi o melhor zagueiro contra quem eu joguei, implacável e correto, não como os ingleses e argentinos... quantos chutes eles me deram", disse.

Entre outras questões, o ex-jogador também falou sobre seu atual estado de saúde, aos 79 anos, completados no último dia 23 de outubro. "Embora eu tenha algumas doenças, me sinto bem, mas é como se Deus estivesse me pedindo a conta", explicou Pelé.