Cristiano Ronaldo ou Messi? 'Não tem comparação, Messi é de outro planeta', diz Vidal

Além de cravar o melhor jogador do mundo, chileno também diz que a Inter de Milão vencerá algum torneio importante na temporada

É muito comum que jogadores que já atuaram com Cristiano Ronaldo ou Leo Messi elogiem o ex-parceiro e o coloque acima do rival. Arturo Vidal não é exceção. Mesmo não atuando em seu melhor nível com a camisa do , o chileno se tornou amigo do argentino e viu de perto tudo o que o ele é capaz de fazer.

Entrevistado pelo Corriere dello Sport, Vidal não titubeou quando perguntado sobre quem é melhor: o camisa 7 da ou o camisa 10 do Barcelona? "Messi e Ronaldo não tem comparação. O Leo é de outro planeta".

"Dos dois anos que passei com ele, muitas coisas ficaram no meu coração. Uma linda amizade nasceu entre nós, uma relação que vai ficar para sempre, unidos para a vida", afirmou o chileno, que deixou o clube catalão no início da atual temporada.

Longo de Messi, Vidal agora veste a camisa da e após conquistar oito títulos de campeonatos nacionais com Juventus, e Barcelona, ele quer mais. O meio-campista dos nerazzurri não duvida que seu time pode ir longe na temporada.

"Não tenho medo de dizer a palavra 'scudetto' porque ganhei muito na minha carreira e vim para o Inter para continuar. Tenho certeza de que conseguiremos levantar um troféu importante. A Juventus continua a ser a favorita. Na Liga dos Campeões temos muita confiança e estou convencido de que avançaremos. Até agora, deixamos cinco pontos na estrada, temos de recuperá-los".

Para se classificar para as oitavas de final da Liga dos Campeões, a Inter terá que reveter um cenário que é desfavorável no momento. O time soma apenas três pontos após as três primeiras partidas. Na sequência da fase de grupos, o time de Milão jogará duas partidas no San Siro, o que pode ser uma vantagem para os italianos.

Já na Tim, a Inter está cinco pontos atrás do líder após seis rodadas. E a próxima partida no Campeonato Italiano será um duelo complicado contra a Atalanta, fora de casa, neste domingo, 8 de novembro.

Para alcançar esta ambiciosa meta de vencer um título na temporada, Vidal conta com comando de Antonio Conte, com quem já tinha trabalho na Juventus. "Encontrei o mesmo Conte da Juve. Ele adora futebol, te faz sentir isso e transmite a você uma paixão e um desejo de vencer. Ele fica muito bravo se você comete um erro e lhe diz na cara, na frente de todos. Acho isso uma maravilha".