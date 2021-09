Cristiano Ronaldo, o artilheiro dos acréscimos da Champions League

Por Real Madrid e Manchester United, o português soma 12 gols além dos 90 minutos de jogo na Liga dos Campeões

Decisivo. Esta é uma das melhores palavras para descrever Cristiano Ronaldo. O atacante do Manchester United e da seleção portuguesa, com passagens por Sporting, Real Madrid e Juventus, é craque em decidir jogos, mesmo que isso signifique gols nos acréscimos de partidas ou prorrogações. E na Liga dos Campeões, ninguém é mais artilheiro do que ele neste quesito.

Pentacampeão da Champions League, Cristiano Ronaldo pode dizer que foi decisivo para seus times em cada uma delas. Autor de 136 gols na competição de clubes da Europa, o camisa 7 marcou 12 deles depois dos 90 minutos de jogo - seja nos acréscimos ou na prorrogação de partidas de mata-mata -, o mais recente deles foi nesta quarta-feira (29), para virar o jogo e dar a vitória ao Manchester United contra o Villarreal pela segunda rodada da fase de grupos.

A dúzia de gols marcados no tempo extra torna o português o maior artilheiro de acréscimos da história da Champions League - e com bastante vantagem. Com seis gols após os 90 minutos regulamentares de jogo, Lionel Messi, grande concorrente de Cristiano Ronaldo, é novamente o vice do rival. O argentino, porém, está bem longe de alcançá-lo, tendo só a metade de gols marcados assim: seis.

Veja todos os 12 gols de Cristiano Ronaldo nos acréscimos (ou prorrogação) da Liga dos Campeões: