Cristiano Ronaldo no Flamengo? Bandeira de Portugal foi para JJ, mas torcida pira

A Nação já está comemorando a contratação do craque, mas o recado era para a renovação de Jorge Jesus

Comemora, nação, Cristiano Ronaldo é do Mengão? Bem-vindo, Robozão? É isso que a torcida do está falando no Twitter após o vice-presidente Marcos Braz ter postado uma foto da bandeira de para comemorar o acerto da renovação e Jorge Jesus . Mas a torcida está enxergando de outro jeito e já está - humildemente - imaginando a chegada do outro português.

Depois de vários meses de conversas para a renovação, o tão sonhado e aguardado acerto com o treinador flamenguista finalmente chegou e, ao invés de celebrar esta conquista, os flamenguistas já estão imaginando - e almejando - uma próxima, que pode ser izer que é de peso.

Mesmo comemorando a "chegada" de CR7, parte da torcida promete não dar privilégios para o cinco vezes melhor do mundo, que vai ter que batalhar para ser titular e tirar a vaga de Lincoln, Michael e Bruno Henrique.

Mas esta não a primeira vez que a torcida sonha com a contratação de Cristiano Ronaldo. Este ano, no aniversário do atacante, JJ parabenizou seu conterrâneo e atiçou os rubro-negros, além disso, no ano passado, em entrevista ao canal da Libertadores, o treinador foi perguntado sobre o craque e respondeu brincando “Se ele quiser vir para o Flamengo...".

O atacante da e da seleção portuguesa já até apareceu usando a camisa rubro-negra entre os tweets dos mais emocionados torcedores, que inclusive já preparam o anúncio do craque.

Confira alguns dos melhores tweets com as reações dos flamenguistas animados com a ideia de CR7 ser contratado pelos cariocas:

Comemora nação, Cristiano Ronaldo é do Mengão — Carlos (@carrlosgomes) June 2, 2020

pode comemorar! Cristiano Ronaldo é do mengão https://t.co/EPyQvxa6cW pic.twitter.com/lvkJW9xf9l — Nathan Ramos 🏴🇧🇷23/11 #CRF (@Zumbizera1) June 2, 2020

Flamengo acabou de fechar com o homem, a máquina, a besta enjaulada com ódio, CRISTIANO RONALDO. O anúncio pode ser ainda hoje, pelas redes sociais do português. Mas o Marcos Braz já deu um spoiler na sua conta oficial do TT.



Bom reserva pro Michael pic.twitter.com/cVfosiKyAA — Cacique Erretê (@dastrocas) June 2, 2020

MEU DEUS, CR7 VEM AÍ — Fernanda (@nandamottacrf) June 2, 2020

CARACA MANÉ, CR7 CHEGOU. — TrollaBola (@TrollaBola) June 2, 2020

Bem vindo ao clube Cristiano Ronaldo, reserva do Michael — Fla bvoy corno (@IuriBarreto12) June 2, 2020

Vem ser feliz no mengao Cristiano Ronaldo CR7🔴⚫ — Costa_cheff (@Rodolfo93777749) June 2, 2020

TEM CRAQUE NOVO NO MENGÃO! Seja bem vindo, melhor do mundo!! @Cristiano — Paula Mattos (@pmattoscrf) June 2, 2020

BEM VINDO CRISTIANO RONALDO



(Infelizmente, pra vc, será banco do BH, afinal, ele tá em oto patamá) — QUE DELICIA CARA (@OasisFancap) June 2, 2020

@IgaoII CR7 vem pra ser banco do Lincoln — Negralha🌩️ (@Gabrielneguim03) June 2, 2020

craque novo no mengão seja bem vindo @cristiano — la iza (@halafla) June 2, 2020

E deixaram o recado: