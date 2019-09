Cristiano Ronaldo nega que gesto foi provocação à torcida do Atlético de Madrid

Perguntado na zona mista sobre o gesto, o português negou que quis provocar e disse que era para “aprender”

Cristiano Ronaldo disse que o gesto que ele fez em direção à torcida do não foi provocação. Durante o empate em 2 a 2 pela Liga dos Campeões, as câmeras flagraram o português fazendo um sinal com a mão em direção aos torcedores colchoneros, depois de perder uma chance de gol.

El gesto de Cristiano Ronaldo a la afición del Atlético tras casi marcarles en el último minuto pic.twitter.com/3wStpj0YqT — Amantes Del Fut (@Amantesdelfut_) September 18, 2019

O gesto, que pode ser interpretado como uma forma de sinalizar um grande quantidade, pode se referir a quantidade de gols do atacante contra o time de Diego Simeone - ao todo, foram 25. Perguntado sobre o real significado daquilo na zona mista após o jogo, Cristiano Ronaldo se limitou a dizer: “Aprender. Tens que aprender”.

A possível provocação poderia ser com relação ao desempenho do português contra o Atlético só em jogos da . Em duas oportunidades ele conseguiu um hat-trick e, como se não bastasse, venceu o time em duas finais da competição.

Na Liga dos Campeões da edição passada, Atlético e também se enfrentaram. Naquela ocasião, as partidas foram válidas pelas oitavas de final. No jogo de ida, o Atlético abriu 2 a 0 de vantagem, e Simeone provocou a torcida italiana com um gesto após o segundo gol.

Na volta, Cristiano Ronaldo marcou os três gols da vitória da Juve e fez o mesmo gesto para provocar os rivais que ele conhece bem desde a época de .