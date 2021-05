Cristiano Ronaldo não volta a Portugal - pelo menos por enquanto

Após a mãe do craque dizer que queria ele de volta ao Sporting, o empresário descartou a possibilidade, ao menos por ora

As palavras da mãe de Cristiano Ronaldo, de que deseja ver seu filho jogando novamente no Sporting, e já na próxima temporada, deram esperanças aos torcedores do time português. No entanto, o empresário do jogador descartou a hipótese, pelo menos por enquanto.

Cristiano Ronaldo está longe de viver de suas melhores fases, correndo o risco de ficar de fora da Liga dos Campeões, o que tem gerado especulações sobre seu futuro na Juventus. Do outro lado, o Sporting teve sua melhor temporada em anos, e conquistou o título português de forma antecipada.

E, comemorando o título do time em que seu filho começou a carreira, Dolores Aveiro se comprometeu a tentar levar o filho de volta ao time português. "Eu vou conversar com ele, vou trazer ele de volta. No próximo ano, ele vai jogar no José Alvalade [estádio do Sporting]", disse.

A fala acendeu as esperanças da torcida do Sporting, que se despediu do craque em 2003, antes do estouro do atacante. O empresário de Ronaldo, Jorge Mendes, porém, tratou logo de baixar as expectativas dos portugueses que sonhavam com o dia do retorno do camisa 7.

“Cristiano Ronaldo está orgulhoso do título conquistado pelo Sporting, aliás já demonstrou isso publicamente. Mas, de momento, os seus planos de carreira não passam por Portugal”, disse ao jornal Record.

Não voltar para Portugal, porém, não afasta as especulações sobre um futuro de Ronaldo longe da Juventus. O contrato do camisa 7, que acabou de chegar ao seu 100º gol pela Velha Senhora, se encerra em 30 de junho de 2022 e, uma possível renovação parece depende do que o time alcançar para a temporada que vem.

A Juventus, vinda de uma longa sequência de títulos, é a quinta colocada do Campeonato Italiano, o que lhe garante na Liga Europa de 2021/22, mas não na Champions League. A Velha Senhora, com mais dois jogos para disputar na temporada, não depende apenas de si mesma para garantir a vaga, mesmo que conquiste os seis pontos em disputa.