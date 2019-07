"Cristiano Ronaldo não respeitou as pessoas": Godín critica comemoração dos "cojones"

Estrela da Juventus acirrou disputa com o zagueiro da Inter. Dupla foi rival na Espanha, quando português defendeu o Real e defensor jogou no Atlético

Cristiano Ronaldo foi acusado de falta de respeito por Diego Godín, quando ele apontou para as partes baixas ao comemorar um gol da na vitória sobre o nas oitavas de final da UEFA . Eles também foram rivais quando o craque defendeu o .

O atacante português e o zagueiro uruguaio acirraram a rivalidade nos últimos anos por conta das disputas entre Real Madrid e Atlético de Madrid.

No reencontro dos jogadores, o Atlético de Madrid saiu com um triunfo no primeiro jogo. Porém, na partida de volta, o hat-trick de CR7 garantiu a vitória aos italianos. Na ocasião, o português celebrou apontando para as partes íntimas, o que não agradou ao defensor sul-americano.

Em entrevista ao jornal Gazzetta dello Sport, Godín reclamou: "Cholo [Simeone] se virou para o seu público, a tensão estava à frente dele para fazer aquele gesto. Ele não tem fez isso com a Juve. O gesto de Cristiano Ronaldo foi diferente. Ele não respeitou as pessoas", comentou.

Não é a primeira vez que CR7 faz algo que irrita Diego Godín. O atacante português, uma vez, acertou o zagueiro em clássico entre Real Madrid e Atlético.

"O que acontece no campo fica no campo. E não falo sobre isso. Porém, não gosto quando você falta com respeito", acrescentou.