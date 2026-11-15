"Cristiano Ronaldo não merecia isso": repercussão mundial sobre a "humilhação" de Portugal

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A ocasião da homenagem ao astro Cristiano Ronaldo na partida entre Portugal e Dinamarca se transformou em uma noite negra para a equipe do técnico Jorge Jesus, que sofreu uma derrota humilhante por 4 a 1 em Braga, pela Liga das Nações da Europa. Mais do que isso, virou uma noite negra que estragou o clima especial da torcida com que a partida havia começado.

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E, em sua ausência de campo, os jogadores entraram com camisas que traziam o nome "Ronaldo" e o número 7, enquanto a torcida ergueu uma faixa com os dizeres "Obrigado, capitão", antes de a celebração se transformar em vaias e revolta à medida que a diferença no placar aumentava.

Os jornais internacionais acompanharam o que aconteceu na partida, sendo o espanhol As o mais incisivo nas críticas, ao escolher um título direto: "Cristiano não merecia isto", considerando que a homenagem fria por parte dos jogadores e da torcida, seguida pela derrota dura, foi algo que não condizia com uma lenda que passou 23 anos a serviço da seleção.

Já o Marca chamou a Dinamarca de autora da verdadeira homenagem, em referência ao domínio completo dos visitantes e aos quatro gols que marcaram em uma noite que deveria ter sido dedicada à despedida de Ronaldo. O jornal espanhol também ligou o resultado ao início da era pós-Cristiano, descrevendo-a como uma catástrofe.

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O catalão Sport não divergiu no veredicto, escrevendo: "Humilhação de Portugal na festa de homenagem a Cristiano", ao focar no contraste gritante entre a celebração oficial da lenda e o colapso total da equipe diante de um visitante dinamarquês que aproveitou cada erro português.

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Na Itália, o La Gazzetta dello Sport focou no desempenho fraco de Portugal na ausência de Ronaldo, com o título: "Imagem ruim de Portugal sem CR7: Hojlund diabólico e a Dinamarca marca quatro gols", com destaque para o fato de a Noruega ainda manter suas chances no grupo.

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Já o francês L'Équipe resumiu a noite em uma frase dura: "Nova era: derrota pesada", em referência ao fato de o primeiro teste de Portugal após a saída de Ronaldo ter terminado em um colapso evidente diante da Dinamarca, e não em um começo promissor para uma nova geração.

Em Portugal, os jornais não foram mais gentis. O jornal O Jogo escreveu que a noite se transformou em um "pesadelo", apesar de ser dedicada a homenagear Ronaldo, enquanto o jornal A Bola perguntou: "Que aconteceu, Portugal?", antes de descrever a derrota como uma "humilhação" em Braga. O português Público comentou com um paradoxo cruel: "Ronaldo não compareceu à festa de homenagem, e Portugal também esteve ausente", em referência à ausência da lenda do gramado e ao desaparecimento do desempenho da equipe diante de sua torcida.

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Na Grã-Bretanha, a BBC Sport descreveu o resultado como uma "humilhação para Portugal", e o Guardian focou na clara superioridade da Dinamarca, enquanto a rádio talkSPORT descreveu a derrota como um "vexame sem precedentes" na história da seleção, e a maior derrota oficial de Portugal em seu próprio território.

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As reações não se limitaram aos jornais, pois surgiram nas redes sociais campanhas de apoio a Ronaldo sob o lema "Nunca ofendam Cristiano Ronaldo", com comentários dizendo: "Sem Ronaldo não há festa", em referência ao fato de sua ausência ter deixado um vazio evidente na noite da homenagem.

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No Brasil, o site UOL destacou o contraste entre o clima de homenagem e a derrota pesada, e trouxe as declarações de Jorge Jesus, nas quais ele se recusou a considerar a ausência de Ronaldo como motivo da derrota, apesar de reconhecer os problemas defensivos que a equipe enfrentou.

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