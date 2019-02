"Cristiano Ronaldo não ganhou 5 Champions", provoca presidente do Atleti

Enrique Cerezo, mandatário do Atlético de Madri, responde a Cristiano Ronaldo após provocação nas oitavas de final: "Ele não venceu cinco Champions"

A vitória do Atlético de Madri sobre a Juventus por 2 a 0, na tarde dessa quarta-feira, segue repercutindo. Cristiano Ronaldo provocou a torcida local ao fazer um gesto com as mãos alegando que venceu cinco edições de UEFA Champions League contra nenhum título do time espanhol.

No dia seguinte ao confronto, Enrique Cerezo, presidente do Atlético de Madri, respondeu à provocação em entrevista à Rádio CRC:



Enrique Cerezo responde a Cristiano Ronaldo (Foto: Getty Images)

"Um pequeno esclarescimento. Cristiano Ronaldo não venceu cinco edições de UEFA Champions League, mas, sim, três [edições]. Ele não venceu as duas contra nós. Quem venceu aquelas finais? Eu contarei para vocês em uma próxima entrevista", comentou.

Hoje na Juventus, o craque português venceu quatro edições de Liga dos Campeões pelo Real Madrid. Ele foi campeão em 2014, 2016, 2017 e 2018. Há pouco mais de dez anos, em 2008, ele foi campeão do torneio com as cores do Manchester United.