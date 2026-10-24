O português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, não foi o primeiro jogador a gerar polêmica sobre o direito de ter um de seus gols creditado a ele no Campeonato Saudita, já que antes dele um dos astros do rival tradicional Al-Hilal passou pela mesma situação.

O Al-Nassr venceu o Al-Faisaly por 3 a 1, na partida que reuniu as duas equipes na última sexta-feira, no estádio da cidade esportiva de Al-Majmaah, pela décima primeira rodada do Campeonato Saudita.

A partida teve como destaque Cristiano Ronaldo, que marcou o segundo gol do Al-Nassr aos 49 minutos, após desviar de cabeça para dentro das redes um cruzamento cobrado em falta por seu compatriota João Félix.

No entanto, alguns usuários das redes sociais geraram polêmica, ao considerarem que o gol foi marcado por André Geraldes, zagueiro do Al-Faisaly, de forma contra em sua própria meta, e não pelo astro português.

O jornal saudita "Al-Youm" revelou um caso semelhante, ocorrido no Campeonato Saudita na temporada retrasada, 2024-2025, cuja vítima foi o sérvio Aleksandar Mitrovic, atacante do Al-Hilal na época.

Em 14 de setembro de 2024, o Al-Hilal venceu o Al-Riyadh por 3 a 0, no estádio Príncipe Turki bin Abdulaziz, na capital saudita, pela terceira rodada do Campeonato Saudita, com dois gols de Mitrovic e um de Salem Al-Dawsari.

E 16 dias após a partida, mais precisamente em 30 de setembro de 2024, a Liga Saudita anunciou que o segundo gol do Al-Hilal seria creditado a Yoann Barbet, zagueiro do Al-Riyadh, em vez de Mitrovic.

A Liga afirmou que os relatórios técnicos e as reprises de TV mostraram que a bola bateu no corpo do zagueiro do Al-Riyadh antes de entrar nas redes, e por isso o gol foi retirado do atacante sérvio.

Essa decisão provocou revolta entre os torcedores do Al-Hilal, especialmente porque Mitrovic disputava o título de artilheiro do Campeonato Saudita com o astro português Cristiano Ronaldo, que conquistou o troféu na temporada anterior.

Vale lembrar que Ronaldo conseguiu vencer o título de artilheiro também nesta temporada, com 25 gols, dois a mais que o inglês Ivan Toney, atacante do Al-Ahli, que terminou em segundo lugar, enquanto Mitrovic ficou fora da disputa por causa das lesões.