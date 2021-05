Cristiano Ronaldo: "Não corro atrás de recordes, os recordes que correm atrás de mim"

O astro postou em seu Instagram uma publicação enigmática sobre sua temporada na Juventus

Cristiano Ronaldo parece determinado a manter os boatos sobre sua transferência da Juventus. A estrela portuguesa postou uma mensagem enigmática nas redes sociais após o fim desta temporada.

O vencedor da Bola de Ouro por cinco vezes tem contrato por mais um ano em Turim. Mas tem seu nome especulado no Manchester United e na MLS.

Ele admite ter atingido as metas que traçou ao mudar do Real Madrid para a Juventus e ter deixado sua marca em mais uma temporada, estabelecendo mais um recorde na carreira.

Em uma publicação no Instagram comemorando a conquista da Copa da Itália e também ao se tornar o jogador mais rápido à atingir 100 gols pela Juve, o astro disse: "A vida e a carreira de qualquer jogador de ponta são feitas de altos e baixos.”

“Ano após ano, enfrentamos equipas fantásticas, com jogadores extraordinários e objetivos ambiciosos, pelo que temos sempre de dar o nosso melhor para nos mantermos a níveis excelentes."

"Este ano não conseguimos vencer a Série A, parabéns ao Inter pelo merecido título. No entanto, tenho que valorizar tudo o que conquistamos nesta temporada na Juventus, tanto em termos coletivos quanto individuais."

“A Supercopa da Itália, a Copa da Itália e o troféu de artilheiro da Série A me enchem de alegria, principalmente pela dificuldade que carrego comigo, em um país onde nada é fácil de vencer."

“Com essas conquistas, alcancei uma meta que me propus desde o primeiro dia em que cheguei à Itália: ganhar o Campeonato, a Copa e a Supercopa, e também ser o Melhor Jogador e Artilheiro deste grande país do futebol cheio com grandes jogadores, clubes gigantes e sua própria cultura futebolística."

“Já disse que não busco recordes, recordes me perseguem. Para quem não entende o que quero dizer, é muito simples: o futebol é um jogo coletivo, mas é na superação individual que ajudamos nossas equipes alcançam seus objetivos."

“É sempre buscando cada vez mais no campo, trabalhando cada vez mais fora do campo, que acabam surgindo registros e os títulos coletivos se tornam inevitáveis, uns sendo consequência natural dos outros."

"Portanto, estou muito orgulhoso com este fato que tem sido amplamente replicado nos últimos dias: Campeão na Inglaterra, Espanha e Itália; Vencedor da Copa da Inglaterra, Espanha e Itália; Vencedor da Supercopa da Inglaterra, Espanha e Itália; Melhor Jogador da Inglaterra, Espanha e Itália; Melhor artilheiro da Inglaterra, Espanha e Itália; Mais de 100 gols por um clube da Inglaterra, Espanha e Itália."

"Nada se compara à sensação de saber que deixei minha marca nos países onde joguei e que dei alegria aos torcedores dos clubes que representei."

"É para isso que trabalho, é isso que me move e é isso que sempre perseguirei até o último dia."

“Obrigado a todos que participaram desta jornada! Estamos juntos!”

Ronaldo ajudou a garantir cinco troféus em três anos na Juventus, incluindo dois títulos da Série A.

A mensagem pode ser encarada como uma despedida, já que à mudança do jogador é cogitada nessa janela, embora ainda nenhuma decisão formal sobre seu futuro foi tomada.