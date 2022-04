Cristiano Ronaldo marca 100º gol na Premier League e homenageia filho falecido

Em um jogo espetacular, com muitas chances de gol para os dois lados, o Arsenal venceu o Manchester United por 3 a 1, no Emirates Stadium. O único gol dos Diabos Vermelhos foi anotado por Cristiano Ronaldo, que marcou seu 100º gol na Premier League e aproveitou a oportunidade para homenagear seu filho que faleceu na última semana.

Na goleada do Liverpool para cima do Manchester United, por 4 a 0, Cristiano Ronaldo não participou da partida, porque estava ao lado da esposa Georgina Rodríguez, que tinha acabado de perder o bebê. A torcida do Liverpool prestou homenagem ao craque do rival e o português agradeceu o gesto de carinho.

Contra o Arsenal, porém, o gajo voltou ao gramado e marcou o gol de honra dos Red Devils. Com esse tento anotado, ele chegou ao 100º gol na Premier League. Na sua primeira passagem pelo United, entre 2003 e 2009, ele marcou 118 gols em todas as competições, sendo 84 deles na Premier League.

Na atual temporada, CR7 soma 16 gols marcados na competição doméstica e é o artilheiro do claudicante time do Manchester United, que pode ficar de fora da Liga dos Campeões e deve brigar por uma vaga na Liga Europa ou até mesmo a Conference League.

O camisa 7 é apenas o quarto jogador do Manchester United a alcançar essa marca de 100 gols na PL. Os outros foram Paul Scholes (107), Ryan Giggs (109) e Wayne Rooney (183). Contando os outros clubes da competição, ele se tornou o 33º jogador a balançar as redes 100 vezes no torneio.

O 100º gol, porém, veio com um significado diferente. Assim que estufou as redes do goleiro Ramsdale, Cristiano saiu para comemorar apontando para o céu, em uma clara homenagem ao filho que faleceu na última semana.

Ele poderia ainda ter anotado mais um gol no jogo. No começo da segunda etapa, quando o jogo estava 2 a 1, foi marcado um pênalti para o United, mas quem cobrou foi o compatriota Bruno Fernandes, que desperdiçou a cobrança, chutando na trave.