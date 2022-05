Cristiano Ronaldo manda recado após vitória do Manchester United: 'Não estou acabado'

Aos 37 anos, Cristiano Ronaldo segue se provando como um dos melhores jogadores do mundo - e faz questão de deixar isso bem claro. Com o futuro incerto, a máquina portuguesa brilhou no que pode ter sido seu último jogo defendendo o Manchester United no Old Trafford, e mandou um recado para quem acha que ele está em decadência.

Uma coisa é inegável, Cristiano Ronaldo é uma máquina. Mesmo aos 37 anos, o que para muitos marca a decadência da carreira, o poruguês segue em forma e jogando seu melhor futebol. E isso se prova a cada partida disputada por ele, e ainda mais a cada gol marcado pelo gajo.

Nesta segunda-feira (2), CR7 foi o nome da vitória do Manchester United contra o Brentford. O português sofreu dois pênaltis - um só foi marcado - e marcou duas vezes - só um dos gols foi validado -, naquele que pode ter sido seu último jogo na casa do United, e provou que não está velho demais para o futebol, algo que inclusive disse com suas palavras.

Em um vídeo gravado e divulgado pelo Manchester United, acompanhando os jogadores em campo, em 1m48s, é possível ouvir Cristiano Ronaldo falando "I'm not finished" ("eu não estou acabado", em português) olhando para a câmera.

Enquanto isso, provando seu futebol de alto nível a cada partida, Ronaldo não sabe de seu futuro ainda. Podendo ser vítima da reformulação que Erik Ten Hag, novo treinador dos Reds, está planejando para o Manchester United, o português pode estar disputando seus últimos jogos pela equipe. Mas, caso não siga em Old Trafford para cumprir o resto de seu contrato, válido até 2024, não faltam destinos para o camisa 7, que pode até voltar para o Real Madrid.

Mas, antes de pensar no futuro, o português ainda está focado nos últimos dois jogos do United na atual temporada. Ocupando apenas a sexta colocação da Premier League e com uma campanha irregular, o time precisa de bons resultados nesta reta final. Além disso, Ronaldo ainda tem a possibilidade de alcançar a artilharia do Inglês, estando há quatro gols de Mohamed Salah, líder do quesito, que já marcou 22 vezes nesta edição.