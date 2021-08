"Cristiano Ronaldo levava muita bronca nos treinos", revela ex-companheiro de Manchester United

Mikael Silvestre jogou junto com o português desde sua chegada aos Red Devils e relembrou seus primeiros passos em Old Trafford

Cristiano Ronaldo, fominha até nos treinos? Pelo menos é o que conta Mikael Silvestre, ex-companheiro do português em sua primeira passagem pelo Manchester United.

Silvestre, contratado em 1999 pelos Red Devils, passou quase dez temporadas em Old Trafford e acompanhou de perto a transformação do craque de garoto franzino, vindo do Sporting, até melhor jogador do mundo. Mas revela que tal trajetória nem sempre correu às mil maravilhas.

O francês, inclusive, relembrou as muitas vezes em que o treinador Sir Alex Ferguson - fundamental no retorno de Cristiano ao Manchester United - teve que gritar com o jovem, apenas para que ele soltasse a bola e tomasse decisões mais simples.

"Quando eu conheci Cristiano Ronaldo, ele era apenas um garoto que estava se tornando um homem. Ele tinha o corpo de um adolescente e jogava como um adolescente." contou Mikael Silvestre, entrevistado pela Goal. "Normalmente, tomava decisões erradas e exagerava nas firulas. Ele criava muitas chances, sim, mas precisou receber muitos gritos dos treinadores e de seus companheiros para aprender a jogar em equipe."

Mesmo assim, o francês também se recorda que as expectativas sobre o garoto sempre foram altas, com muitos o colocando no patamar de futuro melhor do mundo depois de pouco tempo no clube.

"Ele aprendeu muito rápido, soube como responder às críticas. Não demorou até eu puxar ele de lado e falar: 'um dia, você vai ganhar a Bola de Ouro'. Ele melhorou sua atitude, ficou mais forte e se desenvolveu mais rápido. E ganhou."

De volta ao Manchester United, Cristiano Ronaldo ainda não tem data certa para estrear, mas deve sair jogando contra o Newcastle, no próximo dia 11 de setembro.