Compartilhar Siga GOAL no Google

Cristiano Ronaldo Jr, filho mais velho de Cristiano Ronaldo, deu mais um passo importante em sua promissora carreira no futebol ao receber sua primeira convocação para a seleção sub-17 de Portugal. O jogador de 16 anos das categorias de base do Al-Nassr foi incluído na lista de 23 convocados do técnico Filipe Ramos para as partidas de novembro pelas eliminatórias do Campeonato Europeu.

Publicidade

Jovem atacante avança na seleção

Conhecido carinhosamente como Cristianinho, o jovem atacante foi promovido à categoria sub-17 e segue os passos do famoso pai. Atualmente nas categorias de base do clube saudita Al-Nassr, ele se juntará aos companheiros de seleção ainda neste mês. Segundo o veículo português Zerozero, marcou três gols em sete jogos pelo clube nesta temporada.

Avanço constante pelas categorias de base

A chegada à equipe de Ramos representa o marco mais recente de uma trajetória promissora na seleção, iniciada quando ele estreou pela seleção portuguesa sub-15 em maio de 2025. Desde a estreia, o adolescente soma 13 partidas e cinco gols pelas categorias de base de seu país.

Em quatro partidas pela seleção sub-15, o jovem atacante marcou duas vezes antes de ser rapidamente promovido à categoria seguinte. Manteve o faro de gol na seleção sub-16, com três gols em nove jogos antes de receber a convocação desta semana para a sub-17.

Legado familiar alimenta ambições para o futuro

Embora as constantes comparações com o pai, vencedor de cinco Bolas de Ouro, sejam inevitáveis sempre que entra em campo, as próximas eliminatórias dão ao jogador de 16 anos mais uma oportunidade de construir sua própria reputação com a camisa de Portugal. Torcedores que acompanharam a carreira repleta de conquistas do Ronaldo mais velho têm seguido de perto o desenvolvimento do adolescente na Arábia Saudita e na seleção.

Publicidade Publicidade

À medida que o jovem avança, persistem as especulações sobre a possibilidade de os dois jogarem juntos em uma partida oficial antes que seu pai pendure as chuteiras. Enquanto isso, a seleção principal de Portugal deve anunciar sua próxima lista de convocados na sexta-feira que vem, quando será confirmado se o capitão do Al-Nassr estará entre os escolhidos.

Três jogos das eliminatórias aguardam em Oeiras

Antes de pensar em sonhos de longo prazo, Cristiano Jr se concentrará em ajudar Portugal a terminar entre os dois primeiros de seu grupo de quatro equipes nas eliminatórias para avançar à próxima fase. As três partidas serão disputadas na Cidade do Futebol, sede da Federação Portuguesa de Futebol em Oeiras, começando pelo confronto com Andorra em 11 de novembro. A equipe de Ramos enfrenta depois a Bulgária em 14 de novembro, antes de encerrar o minitorneio contra a Sérvia três dias depois.