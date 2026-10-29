Tijjani Reijnders, Cristiano Ronaldo e João Félix tiveram uma grande noite na Saudi Pro League. O jogador da seleção da Holanda marcou três gols e deu uma assistência pelo Al-Qadsiah contra o Al-Riyadh (0-6). Ao mesmo tempo, Ronaldo também balançou as redes três vezes pelo Al-Nassr e agora soma 985 gols na carreira. Félix deu assistência para nada menos que quatro dos cinco gols contra o Al-Kholood (5-3).

Al-Riyadh - Al-Qadsiah 0-6

Reijnders abriu o placar aos 18 minutos. Atento na segunda trave, aproveitou o rebote e mandou a bola no alto do gol. Pouco antes do intervalo, Abdullah Al Salem ampliou a vantagem.

Logo após o intervalo, Reijnders marcou novamente. Natural de Zwolle, ele recebeu um passe curto de Julián Quiñones e acertou um chute rasteiro e seco no canto mais distante. Pouco depois, Reijnders também deu uma assistência. Seu passe encontrou Mahamadou Sangaré em movimento, e o jogador finalizou de esquerda.

Quiñones parecia ter definido o placar ao fazer o 0 a 5, mas não foi o que aconteceu. Perto do fim, Reijnders encontrou espaço no canto mais próximo e completou seu primeiro hat-trick pelo Al-Qadsiah, que lidera a Saudi Pro League com mais jogos disputados que os concorrentes.

Al-Nassr - Al-Kholood 5-3

O Al-Nassr teve uma noite bem mais difícil que o Al-Qadsiah. Pouco depois dos 15 minutos, logo após ter um gol anulado por impedimento, Ronaldo viu o Al-Kholood abrir o placar de forma surpreendente com Julien Domingues.

O Al-Nassr reagiu e virou ainda antes do intervalo, com gols de Angelo e Sadio Mané. Félix participou da jogada dos dois gols, embora o de Mané tenha vindo após uma finalização malsucedida do português.

O Al-Kholood resistiu e empatou com Loïc Essomba nos acréscimos do primeiro tempo, mas, após o intervalo, Ronaldo e Félix voltariam a roubar a cena.

Na metade do segundo tempo, o Al-Nassr passou à frente mais uma vez. Félix recebeu na área um belo passe vindo do meio-campo e rolou para Ronaldo, que só precisou empurrar para a rede.

Pouco depois, Ronaldo encaminhou a vitória. Félix deixou seu marcador perdido, cruzou pelo alto e chegou à quarta assistência da noite quando Ronaldo cabeceou com força para marcar.

Ronaldo completou seu hat-trick na reta final. Mané não tinha espaço suficiente para finalizar, mas manteve a visão da jogada e deixou Ronaldo com uma chance quase impossível de desperdiçar: 5-2. Domingues deu números finais à partida ao marcar de pênalti: 5-3.