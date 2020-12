Cristiano Ronaldo já fez gol de Puskás, mas desafia retrospecto ruim contra Porto

O craque tem apenas uma vitória contra os Dragões e marcou somente um gol, mas que lhe rendeu o primeiro prêmio de gol mais bonito do ano em 2009

O confronto entre e nas oitavas de final da Liga dos Campeões de 2020/21 marcará o reencontro Cristiano Ronaldo e os Dragões. E a torcida do time português pode se apegar ao retrospecto contra o craque para sonhar com uma classificação às quartas de final da competição europeia.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Revelado pelo , um dos grandes riviais do Porto, Cristiano Ronaldo enfrentou os Azuis e Brancos em seis oportunidades, com larga vantagem para o clube português: três vitórias do Porto, dois empates e apenas uma vitória de CR7.

Mais times

Esta única vitória, no entanto, foi no último encontro entre os dois e teve requintes de crueldade. Na temporada 2008/09, Porto e se encontram nas quartas de final da Liga dos Campeões e após o empate por 2 a 2 em Old Trafford, os Red Devils venceram no Estádio do Dragão com um golaço de Cristiano Ronaldo de muito longe.

O gol foi eleito o mais bonito de 2009 pela Fifa e CR7 recebeu o primeiro prêmio Púskas da história. Por sinal, nesta quinta-feira, o vencedor do gol mais bonito de 2020 será conhecido na cerimônia no The Best e Giorgian de Arrascaeta, do Flamengo, está entre os finalistas. Cristiano Ronaldo, mais uma vez, concorre para ser o melhor jogador da temporada.

Cristiano Ronaldo reencontra o Porto... 🇵🇹



Lembra desse gol? O primeiro Prêmio Puskás! 🚀pic.twitter.com/w0vCPxsWVR — Goal (@GoalBR) December 14, 2020

Curiosamente, foi com a camisa o Manchester United que Cristiano Ronaldo mais enfrentou o Porto: foram quatro encontros. Pelo Sporting, CR7 perdeu os dois jogos que fez contra os Dragões, ambos em 2003. Em seus nove anos no Santiago Bernabéu, CR7 não enfrentou o time português.

Juventus e Porto se enfrentam pelas oitavas de final da Liga dos Campeões nos dias 17 de fevereiro e 9 de março de 2021. O segundo e decisivo duelo será no Allianz Stadium, em Turim, na .

Confira o retrospecto completo de Cristiano Ronaldo contra o Porto:

DATA CAMPEONATO PARTIDA GOL 14/04/2009 Liga dos Campeões Porto 0 x 1 Manchester United Um 06/04/2009 Liga dos Campeões Manchester United 2 x 2 Porto - 09/03/2004 Liga dos Campeões Manchester United 1 x 1 Porto - 25/02/2004 Liga dos Campeões Porto 2 x 1 Manchester United - 31/05/2003 Campeonato Português Porto 2 x 0 Sporting - 11/01/2003 Campeonato Português Sporting 0 x 1 Porto -

Nesta temporada, o Porto faz uma campanha boa no Campeonato Português com 19 pontos em nove rodadas, mas está a quatro pontos de distância da liderança, que hoje está nas mãos do Sporting. Na Liga dos Campeões, se classificou sem sustos num grupo que tinha o como favorito.

Já a Juventus conseguiu a primeira colocação da sua chave após a vitória por 3 a o contra o Barcelona no Camp Nou. Na , o time é apenas o quarto colocado, com 23 pontos em 11 rodadas. O lidera o Campeonato Italiano com 27 pontos.