Cristiano Ronaldo irritado sobre gesto no Wanda: "As pessoas são estúpidas e falam muito"

‘Robozão’ fica bravo ao ser questionado sobre gestual polêmico que realizou no estádio do Atlético de Madrid

A situação causou uma espécie de déjà vu para os torcedores dos rojiblancos: após partida guerreira da equipe vermelha de Madrid, no final do jogo, a bola estava nos pés do craque, Cristiano Ronaldo, e ele poderia decidir. A conclusão, no entanto, foi diferente do comum, já que depois de jogada fantástica, todos os fãs do Atlético suspiraram aliviados ao ver que o potente chute do português havia passado a direita do gol.

O Atlético de Madrid foi considerado um “freguês” de CR7 no últimos anos. Por esse fator, era esperado uma recepção hostil quando o craque fosse jogar no Wanda Metropolitano este ano. Sobre o assunto, após o sorteio da Champions, o atacante pediu para os fãs colchoneros que não o vaiassem. Isso, Cristiano não conseguiu. Toda vez que o português encostava na bola, os milhares que foram ao estádio do clube espanhol enchiam a boca de ar para vaiar Ronaldo.

Então, após a boa jogada que deixou os torcedores rojiblancos de cabelo em pé, o atacante da Juve recebeu um coro de vaias enorme. O craque ‘respondeu’ com um gesto polêmico, interpretado por alguns como uma provocação ao Atlético, algo referenciando as dificuldades do time de Madrid em parar o português. Questionado sobre isso, Cristiano negou que seria essa a intenção do gestual.

No entanto, as questões não pararam. Após a vitória da Juve sobre o Verona por 2 a 1, pela quinta rodada da , jogo que o DAZN transmitiu com exclusividade, CR7 foi novamente perguntado sobre o assunto. E o craque não gostou nada da pergunta, dizendo: “as pessoas são estúpidas e falam muito”. Só uma coisa não resta dúvida: o jogo do returno entre e , no dia 26 de novembro, vai pegar fogo.