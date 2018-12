Cristiano Ronaldo inspira uma Juventus recordista nesta temporada da Serie A

Equipe alcançou 53 pontos nos primeiros 19 jogos da campanha 2018/19 e igualou outra marca histórica

Com os dois gols marcados na vitória de 2 a 1 neste sábado (29) contra a Sampdoria, Cristiano Ronaldo ajudou a Juventus a alcançar uma marca nunca antes obtida na Serie A.

O resultado contribuiu para que o time fechasse o primeiro turno invicto, com 17 vitórias e dois empates na temporada atual. Além disso, a Juve se tornou o primeiro time desde a formação da elite italiana com 20 equipes a atingir 53 pontos.

O camisa 7 é um dos destaques da Velha Senhora desde a sua chegada do Real Madrid, com participação efetiva em pelo menos um gol da equipe em oito dos dez jogos disputados em casa na campanha atual. São seis gols, cinco assistências e, no geral, 14 tentos marcados que colocam o português no topo da tabela de artilharia.

53 - #Juventus have collected 53 points so far, a historical Serie A record after the first 19 match-days in the top italian league (20 teams). Stratospheric. #JuveSamp — OptaPaolo (@OptaPaolo) 29 de dezembro de 2018

Outra marca interessante foi a de CR7 ter feito o centésimo gol do time no ano contra a agremiação Blucerchiati.

A Juve encerra o ano com 12 pontos a mais que o vice-líder, Napoli e uma diferença de gols de 27 a 19 contra a equipe Partenopei.