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Cristiano Ronaldo continua a expandir seu império fora de campo ao anunciar o início da produção de sua primeira série de televisão. O ídolo de Portugal se uniu ao renomado cineasta britânico Matthew Vaughn para produzir uma série dramática sobre futebol na qual o atacante interpretará a si mesmo.

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Ronaldo entra no mundo da produção televisiva

Ronaldo está entrando no mundo da produção televisiva. O ex-astro de Portugal começou oficialmente a trabalhar em sua primeira série de ficção, um drama sobre futebol intitulado Day 1s. Aos 41 anos, ele continua a ampliar seus negócios fora dos gramados.

Ele se uniu ao renomado cineasta britânico Matthew Vaughn para fundar a UR Marv Studios, produtora responsável pelo novo projeto. Ronaldo não será apenas produtor executivo da série: também aparecerá diante das câmeras. O lendário atacante interpretará a si mesmo no aguardado drama sobre futebol.

Astro confirma início da produção nas redes sociais

Nas redes sociais, Ronaldo compartilhou seu entusiasmo pelo projeto com sua enorme base de fãs ao redor do mundo. O astro confirmou o início das filmagens em uma publicação para seus 681 milhões de seguidores no Instagram.

“Notícia empolgante! A produção da minha primeira série de TV, Day 1s, acaba de começar. Mais novidades em breve!”, escreveu o atacante. Ele acompanhou o anúncio com uma série de fotos dos bastidores das gravações.

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Entre as imagens compartilhadas, havia uma que mostrava o interior do vestiário do Brentford. Isso sugere que a nova série terá o futebol inglês como cenário realista.

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Drama de alto risco e elenco de estrelas

Day 1s promete mergulhar no lucrativo mundo dos negócios do futebol moderno, em que há muito em jogo. A série acompanha a história fictícia de Stanley Dalton, um agente de futebol britânico encarregado de lidar com o ambiente intenso das transferências de jogadores.

O ator britânico Damian Lewis interpreta Dalton, o protagonista. O aclamado rapper britânico Dave também integra o elenco. Os dois aparecem nas primeiras fotos da produção compartilhadas por Ronaldo.

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Além da participação de Ronaldo, a série contará com outro nome de peso do futebol. Thierry Henry, ex-astro do Arsenal e da França, tem presença confirmada e também interpretará a si mesmo.

Império cresce fora dos gramados

As filmagens de Day 1s continuarão enquanto a produção avança rumo a uma futura estreia. Os fãs aguardam novas informações da UR Marv Studios sobre quando a série chegará às telas.

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Para Ronaldo, o projeto televisivo representa mais um passo importante em sua carreira após deixar a seleção. Depois de ter se aposentado recentemente da seleção portuguesa, o jogador de 41 anos está claramente acelerando seus investimentos na indústria do entretenimento.