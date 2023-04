Por que torcedores querem expulsar Cristiano Ronaldo da Arábia Saudita após gesto obsceno?

Após ser provocado pelos torcedores do Al Hilal, o craque português reagiu com um gesto obsceno na saída de campo

Depois da derrota do Al Nassr no Clássico de Riade, por 2 a 0, para o Al Hilal, pelo Campeonato Saudita, o atacante Cristiano Ronaldo parece não ter gostado de ouvir gritos de "Messi" das arquibancadas, como parte das provocações dos torcedores sauditas.

Com mais um resultado decepcionante, o atacante reagiu com um gesto obsceno na saída do gramado após ouvir os torcedores gritarem o nome de Lionel Messi. O português foi filmado levando a mão à genitália e dando um sorriso à torcida saudita.

Vale destacar que, essa não foi a primeira vez que o nome do argentino foi usado para irritar CR7. Na mesma noite, os torcedores do Al Hilal cumprimentaram os jogadores do Al Nassr antes do aquecimento pré-jogo com um coro ensurdecedor do nome de Messi, que pareceu surtir o efeito desejado com o apito final. Além disso, o nome do argentino é frequentemente citado como possível reforço dos Blue Waves.

A situação rapidamente invadiu os comentários das redes sociais. Parte de torcedores cobram a Federação Saudita para aplicar uma punição ao atacante pelo gesto. Além disso, a torcida chegou até a exigir a expulsão do jogador do país.

Diante desse comportamento de Cristiano Ronaldo, a hashtag "expulsar o abusador dos torcedores", no Twitter, ficou entre os trending topics da Arábia Saudita nas últimas horas, junto com a hashtag "movimento sujo", irritando os torcedores de vários clubes do país.

Um deles disse: "Se você voltar sem punição será um escândalo global", e outro escreveu: "Esses atos ofendem nossa liga e nossa juventude".

Cristiano Ronaldo marcou 11 gols em 13 partidas no Al Nassr. No entanto, com a última derrota, a equipe se distanciou na corrida pelo título saudita. A equipe está no segundo lugar, com 53 pontos, três a menos que o líder Al Ittihad, que tem uma partida a menos.