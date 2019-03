Cristiano Ronaldo gera avalanche de memes com atuação histórica: GOAT!

Cristiano Ronaldo comprovou o motivo para que a tenha apostado em sua contratação. Nesta terça-feira, o português marcou três gols e garantiu a classificação italiana às quartas de final da em duelo com o . Melhor da história? Para muitos memes, a resposta é sim.

Nas redes sociais, torcedores usaram o acrônimo "GOAT" para festejar o atacante. O termo serve ao mesmo tempo para formar a sigla de "greatest of all time" (maior de todos os tempos) e também a palavra para "bode" em inglês.

Diego Simeone também não escapou das brincadeiras. Confira os memes a seguir:

AGREE OR NOT CR7 IS THE GOAT pic.twitter.com/hqYs2NEUJz

Cristiano looking as Majestic as ever #CR7 pic.twitter.com/q3OCZg75c0

If this man is not the GOAT in your eyes.....I swear you must be lost in the sauce 👀 #CR7 pic.twitter.com/B83IrXAz6o