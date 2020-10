Cristiano Ronaldo ganha quatro vezes mais que Ibra: os maiores salários do Italiano

Juventus domina lista com os jogadores mais bem pagos da Itália; Alex Sandro é o brasileiro melhor colocado no ranking

Não é surpresa que Cristiano Ronaldo, segundo futebolista mais bem pago do mundo, seja o jogador com salário mais alto do futebol italiano. O que chama a atenção é a disparidade dos vencidos do português em relação aos demais atletas.

O jornal italiano Gazzetta dello Sport fez um levantamento dos salários anuais dos jogadores da Tim e o camisa 7 da é disparado quem mais recebe. Cristiano Ronaldo recebe nada menos do que 31 milhões de euros (R$ 202 milhões) segundo a publicação - que não considera possíveis bônus.

A diferança é tanto para os demais jogadores a soma dos salários de Matthijs de Ligt, Romelu Lukaku e Christian Eriksen (segundo, terceiro e quarto colocados na lista, respectivamente) ainda não chega no salário do português.

O zagueiro holandês recebe 8 milhões de euros (R$ 52 milhões), enquanto que os dois jogadores da tem salário de 7,5 milhões de euros (R$ 49 milhões) cada. A soma dos três vencimentos é de 30,5 milhões de euros (R$ 199 milhões), ou seja, 500 mil euros a menos do que a Juventus paga para Cristiano Ronaldo.

Zlatan Ibrahimovic, outra grande estrela do Campeonato Italiano, recebe aproximadamente quatro vezes menos do que o craque da Juventus. O veterano atacante do Milan tem um contrato anual de 7 milhões de euros (R$ 45,8 milhões).

Dois brasileiros aparecem bem colocados na lista dos salarios do futebol italiano. Alex Sandro e Arthur, ambos da Juventus recebem 6 milhões de euros (R$ 39 milhões) e 5 milhões de euros (R$ 32,7 milhões), respectivamente.

Confira os maiores salários da Serie A Tim