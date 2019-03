Cristiano Ronaldo ganha folga e plano especial para quartas da Champions

O craque português não estará no plantel Biaconeri para a partida da Serie A contra o Genoa, neste domingo (17)

O técnico da , Massimiliano Allegri, revelou que Cristiano Ronaldo não foi relacionado para a partida deste domingo (17) pela , contra o , em preparação para as quartas de final da .

“Cristiano precisava descansar e por isso não irá jogar contra o Genoa. Ele jogou muitas partidas este ano”, declarou Allegri. “Nós conversamos e ele compartilhou da minha ideia sobre a sua participação nas próximas partidas até (as quartas de final da) Champions League”.

O português também não participou da partida da Serie A anterior às oitavas de final da Champions, contra o Udinense.

Com 18 pontos de diferença para o segundo colocado no Campeonato Italiano, o time da Velha Senhora está numa situação confortável para utilizar um time alternativo nos confrontos domésticos.

Isto significa que Cristiano Ronaldo, o dono do hat-trick heroico que salvou a Juve de uma eliminação no campeonato europeu, pode tirar uma folga para recarregar as energias.

Allegri também sugeriu que Cristiano pode não participar de maneira frequente como tem acontecido nas próximas partidas da Juve pela Serie A.

O atacante realizou 36 partidas em todas as competições nesta temporada, marcando 24 gols. Seus esforços contribuíram para que a Juve se aproximasse de mais uma coroa da Serie A, ao mesmo tempo em que estão na briga pela glória da Champions League.

A Juve enfrenta o na próxima fase do torneio europeu. A partida de ida será realizada no dia 10 de abril, na Amsterdam Arena.