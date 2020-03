Cristiano Ronaldo fora do top 3: a polêmica seleção atual de melhores de Gundogan

Meio campista alemão do Manchester City escolhe Messi como o melhor jogador da atualidade

Em tempos de quarentena, os jogadores do mundo todo estão usando mais do que nunca as redes sociais. Ilkay Gundogan, meio campista do , é um destes casos. Ele usou a #AskIlkay para responder perguntas dos fãs no Twitter e opinou sobre quem seriam os três melhores jogadores do mundo na atualidade.

O alemão escolheu Leo Messi, Kevin de Bruyne e Kylian Mbappé em seu top 3, com o argentino em primeiro lugar. Chamou a atenção a ausência de Cristiano Ronaldo, cinco vezes melhor do mundo e fazendo uma ótima temporada com a .

Antes da paralisação da Italiana, o português marcou 21 gols em 22 jogos, ajudando a Velha Senhora a liderar o campeonato, o mais disputado dos últimos anos: a Juve lidera com 63 pontos, somente um a mais do que a , vice-líder. Mesmo com números tão bons, o craque de 35 anos não faz parte da lista de Gundogan.

Outra pergunta que ele respondeu foi sobre o futuro de Leroy Sane, seu compatriota e companheiro de City. "Eu ficaria feliz se ele fosse meu colega de equipe por muitos anos... veremos o que acontece", afirmou o alemão.

Sure 😉 I would be happy if he remains my teammate for many years … we will see what will happen! https://t.co/UZu3Wr7EXn — Ilkay Gündogan (@IlkayGuendogan) March 16, 2020

Ele ainda disse que Roberto Baggio, Zinedine Zidane e Kaká eram seus ídolos e que gosta de ver jogos de Mbappé e Jordan Sancho, do (seu ex-clube).

My first jersey was from Roberto Baggio. 🇮🇹 But of course I also admired world class players like Zidane 🇫🇷 or Kaka 🇧🇷 https://t.co/APwsbdUnGq — Ilkay Gündogan (@IlkayGuendogan) March 16, 2020

Com a Premier League paralisada por conta do coronavírus, o alemão está em quarentena e também foi perguntado sobre a situação: "Eu estou em casa mas não é uma férias para mim. Espero que vocês estejam bem, também. São tempos difíceis para cada um de nós. Só quero agradecer a todos dos sistemas de sáude: médicos, enfermeiros e todo staff dos hospitais. Positividade nos manterá forte, nós vamos superar isso!"