Cristiano Ronaldo (41) foi convocado pelo técnico Jorge Jesus para os jogos de Portugal na Liga das Nações. Dinamarca, Noruega e País de Gales são os próximos adversários da seleção portuguesa.

O futuro de Ronaldo na seleção parecia incerto após a eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo contra a Espanha. O veterano deixou o gramado em lágrimas depois da partida, mas, portanto, vai seguir defendendo a seleção.

Ronaldo soma 233 partidas pela seleção (146 gols) com a camisa de Portugal. O jogador do Al-Nassr fez sua estreia internacional em agosto de 2003 e, mais de duas décadas depois, ainda segue atuando por seu país.

O ponto alto absoluto de todos esses anos na seleção foi a conquista do título europeu em 2016. Vencer uma Copa do Mundo não foi algo que o atacante conseguiu, apesar de várias tentativas em fases finais.

Jorge Jesus é o sucessor de Roberto Martínez, que deixou o cargo após a Copa do Mundo. Em Portugal, Jesus foi treinador de clubes como Benfica e Sporting Portugal. Na temporada passada, ele foi técnico de Ronaldo no Al-Nassr.

Portugal enfrenta o País de Gales em 24 de setembro, na estreia da Liga das Nações. Três dias depois, será a vez do confronto com a Noruega, que conseguiu chegar às quartas de final da Copa do Mundo.

Convocação completa de Portugal

Goleiros: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting Portugal), Samuel Soares (Benfica)

Defesa: Gonçalo Inácio (Sporting Portugal), Renato Veiga (Villarreal), Rúben Dias (Manchester City), Tomás Araújo (Benfica), João Cancelo (FC Barcelona), Diogo Dalot (Manchester United), Nuno Tavares (Lazio), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)

Meio-campo: Bruno Fernandes (Manchester United), João Palhinha (Benfica), Ruben Neves (Al Hilal), João Neves (Paris Saint-Germain), Vitinha (Paris Saint-Germain), Bernardo Silva (Real Madrid)

Ataque: Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), Fábio Silva (Borussia Dortmund), Francisco Trincão (Al-Ahli), Francisco Conceição (Juventus), Gonçalo Ramos (AC Milan), João Félix (Al Nassr), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (Galatasaray).