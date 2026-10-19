Cristiano Ronaldo foi suspenso por 30 dias pela Federação Portuguesa de Futebol. Além disso, terá de pagar uma multa de 255 euros. A punição é consequência da decisão do atacante de 41 anos de deixar a seleção portuguesa durante o último período de jogos internacionais.

No fim de setembro, Ronaldo entrou em conflito com o técnico Jorge Jesus depois de permanecer no banco de reservas durante a vitória por 2 a 1 sobre a Noruega. Segundo Ronaldo, o treinador havia prometido antes da partida que ele jogaria por cerca de meia hora.

Ronaldo teve de se aquecer durante a partida, mas acabou sem entrar em campo. O atacante sentiu que não foi levado a sério e afirmou posteriormente que Jesus também não havia cumprido um segundo compromisso. Segundo Ronaldo, o técnico havia prometido explicar publicamente a situação em uma entrevista coletiva.

A tensão aumentou tanto que Ronaldo decidiu deixar a concentração antes mesmo de Portugal enfrentar a Dinamarca. Mais tarde, o astro português divulgou um longo comunicado público no qual pediu desculpas aos companheiros de equipe e aos torcedores. Nele, reconheceu que sua decisão de deixar a seleção não poderia ficar sem consequências.

Curiosamente, o próprio Ronaldo pediu uma punição adequada nesse comunicado. O capitão ressaltou que seu papel como exemplo era justamente um motivo para que sua conduta fosse avaliada com rigor. Assim, deixou claro que estava disposto a aceitar as consequências de sua saída, apesar das críticas à maneira como Jesus agiu.

Há uma semana e meia, a federação portuguesa anunciou a abertura oficial de um processo disciplinar contra o capitão. Ronaldo permaneceria suspenso provisoriamente até que a punição definitiva fosse definida.

Ela foi definida agora: suspensão de 30 dias e multa de 255 euros. O valor da multa, sobretudo, chama a atenção por ser baixo diante do salário astronômico de Ronaldo.

A suspensão, aliás, entrou em vigor retroativamente em 30 de setembro, dia em que Ronaldo deixou a seleção. Isso significa que ele estará disponível para o próximo jogo de Portugal, em 14 de novembro.