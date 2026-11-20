Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

Faltam 14. Cristiano Ronaldo segue na contagem regressiva para chegar aos mil gols marcados na carreira profissional.

O atacante português do Al-Nassr, campeão saudita, abre o placar aos 14 minutos na visita ao Al-Ahli, campeão asiático, em jogo atrasado da nona rodada do campeonato.

Com isso, chega a 986 gols, oito deles neste campeonato, assim como o meio-campista holandês Tijjani Reijnders (ex-Milan e Manchester City), cinco atrás do artilheiro: o atacante inglês Ivan Toney (13), que joga justamente no Al-Ahli.

Na defesa do Al-Ahli jogam dois velhos conhecidos da Serie A italiana: o brasileiro Roger Ibanez (ex-Roma e Atalanta) e o turco Merih Demiral (ex-Atalanta, Juventus e Sassuolo).

Publicidade Publicidade

Demiral marca de cabeça aos 31 minutos, mas o árbitro é chamado pelo VAR para rever o lance à beira do campo e anula o gol por uma falta no goleiro brasileiro Bento.

Tópicos relacionados

Aos 18 minutos, o próprio CR7 perde um pênalti, acertando a trave, e lamenta a chance desperdiçada de ampliar a vantagem.

No fim do primeiro tempo, o Al-Ahli empata com um belo chute de Galeno (ex-Porto).

Publicidade

Na etapa final, aos 71 minutos, Toney completa a virada de pênalti, marcado após o árbitro ser chamado pelo VAR para rever, à beira do campo, uma falta em Demiral.

Depois de ficar atrás no placar, o técnico Postecoglou coloca em campo o francês Kingsley Coman (ex-Juventus, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain).

Publicidade

Mas, aos 75 minutos, após uma cobrança de escanteio, Ibanez fecha o placar em 3 a 1.

Com a derrota, o Al-Nassr permanece com 28 pontos (assim como o Al-Qadsiah, de Mateo Retegui), dois a menos que o Al-Hilal, treinado pelo técnico italiano Simone Inzaghi e líder da tabela, que tem um jogo a menos.

Publicidade

Na próxima rodada do campeonato, o Al-Nassr visita o Al-Hazem no sábado, 28 de novembro, mas antes, na terça-feira, 24 de novembro, recebe pela Liga dos Campeões da Ásia o Al-Sadd, do Catar, equipe do zagueiro italiano Alessio Romagnoli (ex-Lazio e Milan), do meio-campista croata Marcelo Brozovic (ex-Inter e ex-jogador do Al-Nassr) e do atacante brasileiro Roberto Firmino (ex-Liverpool).

FICHA TÉCNICA

Publicidade

AL-AHLI 3 X 1 AL-NASSR

GOLS: 14' Cristiano Ronaldo (N), 45' Galeno (A), 71' Toney, de pênalti (A), 75' Ibanez (A).

Publicidade

AL-AHLI (4-3-3): Mendy; Baattia, Demiral, Ibanez, Balobaid (46' Al-Hawsawi); Al-Johani, Atangana, Spertsyan (81' Al-Buraikan); Trincao, Toney, Galeno. (Reservas: Abdo, Abdulrahman, Al-Mutairi, Hamidou, Masoud, Radif, Sulaiman) Técnico: Pusic.

AL-NASSR (4-2-3-1): Bento; Boushal, Simakan, Inigo Martinez, Aman; Al-Khaibari (72' Coman), Samu Costa; Al-Hamdan, Joao Felix, Angelo (87' Ghareeb); Cristiano Ronaldo. (Reservas: Al-Alwan, Al-Amri, Al Ghamdi, Al-Najdi, Al-Najei, Al-Nasser, Haqawi). Técnico: Postecoglou.

Publicidade

ÁRBITRO: Tello (Argentina).

ADVERTIDOS: Spertsyan (A), Balobaid (A), Aman (N), Galeno (A), Al Hamdan (N), Inigo Martinez (N), Simakan (N), Al-Johani (A), Al-Hawsawi (A), Ibanez (A).

Publicidade

CLASSIFICAÇÃO

Al-Hilal * 30 pontos

Publicidade

Al-Qadsiah 28

Al-Nassr 28

Publicidade

Al-Ahli 24

Al-Ittihad * 24

Publicidade

Neom 22

Al-Ettifaq 19

Publicidade

Al-Diriyah 15

Al-Khaleej 15

Publicidade

Al-Shabab * 14

Al-Kholood * 12

Publicidade

Al-Riyadh * 12

Al-Fayha 11

Publicidade

Al-Hazem 10

Al-Faysaly 10

Publicidade

Al-Fateh 6

Al-Taawon 5

Publicidade

Abha * 3.

(* um jogo a menos).

Publicidade

Os quatro primeiros colocados se classificam diretamente para a primeira fase da Liga dos Campeões da Ásia;

o quinto colocado avança às eliminatórias da Liga dos Campeões da Ásia;

Publicidade

o sexto colocado se classifica para a Liga dos Campeões da Ásia 2;

o sétimo colocado se classifica para a Liga dos Campeões de Clubes do Golfo;

Publicidade

os três últimos colocados são rebaixados à segunda divisão.

Em caso de empate em pontos, valem os confrontos diretos.