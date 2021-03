Cristiano Ronaldo faz promessa à torcida da Juventus após ganhar prêmio

Eleito Jogador do Ano na Serie A, craque português afirma que trabalhará até o último dia para a Velha Senhora comemorar um título no fim da temporada

Cristiano Ronaldo recebeu o prêmio de Jogador do Ano da Serie A nesta sexta-feira (19), na premiação Gran Gala del Calcio. Na temporada passada, o português foi um dos principais responsáveis por levar a Juventus ao nono título consecutivo o Campeonato Italiano. E mesmo com o cenário desfavorável na atual campanha, o atacante fez uma promessa para a torcida da Velha Senhora.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

"Queria prometer a todo o universo da Juventus que seguiremos trabalhando até o último dia porque ainda podemos, todos juntos, ter motivos para comemorar esta temporada", escreveu Cristiano Ronaldo em uma publicação no Instagram, em que celebrou o prêmio. É a segunda vez que o português recebe tal honraria desde que chegou à Itália.

Para que tal promessa se cumpra, a Juventus tem dois caminhos para conquistar um título. A Velha Senhora está na final da Copa da Itália e enfrenta a Atalanta no dia 18 de maio. Na Serie A, a missão é mais difícil, porém não impossível. O time está em terceiro lugar com dez pontos a menos que a líder Inter de Milão. No entanto, o time de Turim ainda tem uma partida a menos e a diferença pode cair para sete.

O camisa 7 também comentou sobre as dificuldades impostas pela pandemia desde a segunda metade da temporada passada, quando as competições foram paralisadas. Desde então, diversos protocolos de saúde foram instaurados e ainda não há previsão de retorno de torcedores aos estádios da Itália, embora algumas partidas já tenham recebido profissionais de saúde convidados pelos clubes.

"Foi um ano estranho, um ano que ninguém gostaria, mas a nível pessoal e coletivo foi positivo, porque vencemos o campeonato", disse Cristiano Ronaldo ao Sky Sport Itália. “No início era difícil jogar em estádios vazios, mas nosso objetivo era ganhar a Serie A e conseguimos. Estamos fora da Liga dos Campeões, mas o futebol é assim".

O português, ligado à rumores de saída da Juventus, também fez questão de agradecer aos profissionais da equipe que não aparecem dentro de campo e que, muitas vezes, são deconhecidos do grande público.

"Deixe-me hoje dedicar este prêmio a todos aqueles desconhecidos do público em geral que trabalham todos os dias para fazer da Juventus um dos melhores clubes do mundo. Por trás de nossa glória coletiva e nossos triunfos individuais, há sempre um grande grupo de profissionais que dá tudo para que não nos falte nada. Hoje, agradeço a essas pessoas menos visíveis mas, no entanto, importantes para os nossos sucessos. São verdadeiros heróis".