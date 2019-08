Cristiano Ronaldo faz lobby por Icardi na Juventus. Deu certo com De Ligt

Segundo a Gazzetta dello Sport, o argentino é a opção favorita de CR7 para formar o ataque da Velha Senhora

Mauro Icardi não quer ficar na , e vários clubes tem interesse no atacante. Mas a aparece como favorita para tê-lo na próxima temporada por uma razão: Cristiano Ronaldo, que aprovou a contratação do argentino e se tornou peça chave no negócio.

O camisa 7 da Juve entende que Icardi seria uma opção melhor do que o outro atacante procurado pelo time, Romelu Lukaku, do . Segundo o Gazzetta dello Sport, o belga não convence tanto Cristiano Ronaldo.

Vale lembrar que o craque português foi decisivo em outra contratação da Juventus para a próxima temporada. Matthijs De Ligt, zagueiro de 19 anos, chegou ao time de Turim depois do encontro dos dois na final da Liga das Nações. Ainda dentro de campo, Cristiano Ronaldo pediu ao holandês que ele fosse para a Juve.

Em julho, Icardi esteve perto de assinar com outro rival da Inter e também da Juventus. O parecia ser o destino certo do jogador, mas as conversas entre sua agente – e esposa – Wanda Nara e o clube napolitano não se concretizaram.