Cristiano Ronaldo falta a treino do Man United após notícia de possível saída

O elenco teve seu primeiro encontro com Erik ten Hag sem a presença do português, que justificou a ausência por "motivos familiares"

Estava marcada para esta segunda-feira (4) a volta dos jogadores do Manchester United às atividades no clube após as férias. No entanto, Cristiano Ronaldo, que vive momentos decisivos em sua história no clube, não se reapresentou para a pré-temporada do clube, que viaja para a Tailândia nos próximos dias.

A ausência no treinamento foi justificada oficialmente como sendo por "motivos familiares", o que foi aceito por Erik ten Hag, novo treinador da equipe. A ausência, porém, se deu em meio a tentativa de Ronaldo de deixar o United ainda nesta janela de transferências.

Insatisfeito com a situação dos Red Devils e sua falta de competitividade, o jogador de 37 anos pediu ao clube para ser negociado em caso de uma boa oferta de um time que vá disputar a Liga dos Campeões nesta temporada, fator importante para o camisa 7 nesta reta final de sua carreira.

No entendimento de Ronaldo, o United, mesmo sob novo comando, não deve nem brigar entre os quatro primeiros da Premier League, e muito menos pelo título. Desta forma, equipes como Bayern de Munique e Chelsea, que estão entre os vencedores mais recentes da Champions League, começam a aparecer como possíveis destinos para o português.

O United, porém, ainda enxerga Ronaldo como peça importante nos planos de Ten Hag para a temporada, e não pretende colocá-lo no mercado. A intenção de manter o craque se intensificou ainda mais desde que Darwin Núñez, principal alvo dos Devils nesta janela, fechou um contrato para defender o Liverpool.

Cristiano Ronaldo voltou ao Manchester United na temporada passada, 12 anos depois de sua primeira passagem pelo clube inglês. Ao todo, o português marcou 141 gols em 329 partidas disputadas com a camisa dos Red Devils, além de ter conquistado dez troféus, entre eles o da Liga dos Campeões de 2007/08 e três da Premier League.