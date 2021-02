Cristiano Ronaldo está sempre me aconselhando: João Félix encontrou seu mentor

Jovem do Atlético de Madrid, que enfrenta o Chelsea nesta terça (23), revelou a influência do craque da Juventus para seu desenvolvimento como jogador

Além de ser um dos maiores jogadores da história, Cristiano Ronaldo também é um grande líder dentro de campo, tanto nos clubes por onde passou quanto na seleção de Portugal. E João Félix, jovem português do Atlético de Madrid, revelou que CR7 é uma espécie de mentor para ele, sempre dando conselhos e ajudando em sua evolução como profissional.

João Félix, que deve estar em campo nesta terça-feira (23) contra o Chelsea, pela Liga dos Campeões, se beneficiou da experiência de Cristiano Ronaldo, principalmente durante os primeiros anos de sua carreira.

O jovem de 21 anos revelou que CR7, autor de dois gols de cabeça contra o Crotone nesta segunda (22), está sempre disponível para lhe dar conselhos, que foram importantes para o desenvolvimento de seu jogo e o ajudaram na preparação para grandes partidas, como a desta terça.

“Cristiano é uma grande influência para mim. Quando estamos com a seleção, ele sempre tenta dar conselhos sobre trabalho, motivação e tudo o que pode, para mim e para todos os jovens”, contou o atacante do Atlético de Madrid ao Daily Mail.

Foto: Getty Images

Para avançar às quartas de final da Liga dos Campeões, João Félix travará um duelo especial com outro jovem talento: Mason Mount, do Chelsea.

"Gosto da forma como ele [Mount] joga, como se move, como toca na bola. Joguei com o Chris Willock no Benfica há três ou quatro anos e ele me disse que o Chelsea tinha um cara que era parecido comigo. Era Mason Mount”.

João Félix, de 21 anos, soma nove gols e cinco assistências com o Atlético de Madrid nesta temporada, redescobrindo sua melhor forma após uma primeira temporada difícil na Espanha. Já Mason Mount tem sido o jogador mais consistente do Chelsea até o momento, com cinco gols e seis assistências em 33 jogos.

O confronto entre Chelsea e Atlético de Madrid promete ser equilibrado e pode ser decidido por um destes jovens talentos. Porém, só um deles tem os conselhos de Cristiano Ronaldo, e ao levar em conta a estrela do craque da Juventus na Liga dos Campeões, João Félix pode ter uma arma importante para sair na frente de seu adversário na tarde de hoje.