Cristiano Ronaldo escapou na hora certa, mas Messi vê seu império sucumbir

Enquanto o argentino ficou preso nas ruínas do Camp Nou, o português parece feliz na aventura com a Juventus

Demorou um pouco para que Leo Messi finalmente deixasse claro que sua parceria perfeita com o tinha se acabado, mas era impossível esconder isso após a goleada humilhante para o por 8 a 2. Era a gota d'água para o argentino de 33 anos que, assim como Cristiano Ronaldo fez duas temporadas antes com a mesma idade, queria sair.

Mesmo com os desentimentos com o presidente Josep Maria Bartomeu e as eliminações para e nos anos anteriores, Messi queria vencer a Liga dos Campeões mais uma vez. A ideia de se separar de seus amigos de time, de seu conforto e da cidade que se tornou seu lar era inimaginável, até a última humilhação.

Messi fez tudo o que estava a seu alcance para sair, esperando que o clube honrasse a cláusula de seu contrato que o permitia sair de graça ao fim da temporada 2019/20. Uma atitude ousada de alguém tão reservado. No entanto, com o adiamento do fim da temporada diante da pandemia, a data já havia expirado e Bartomeu segurou o atacante.

Ir à justiça contra o clube do coração era algo que o argentino não queria e ele decidiu não fazer isso. Com um ano restante no contrato com o Barcelona, Messi ficou.

Nesta terça-feira, 8, Cristiano Ronaldo retorna à Espanha com a Juventus e deve passar pelo imaginário de Messi o que teria acontecido se ele tivesse deixado o clube catalão. Os dois grandes craques da última década se encontram após mais de dois anos, quando o futebol espanhol era definido por "E.T. x Robozão". Hoje, já não é mais a mesma, nem mesmo Messi.

Em 2018, Cristiano Ronaldo soube que seu tempo no Real Madrid tinha acabado e decidiu sair. O português venceu quatro Liga dos Campeões, marcou 450 gols e deixou o clube merengue em busca de uma nova experiência, escolhendo a para ser seu novo clube. Não foi uma escolha qualquer: desde leis de impostos mais flexíveis do que a ou até o estilo do jogo do futebol italiano.

Enquanto isso, Messi notava que o dinheiro recebido na venda de Neymar era gasto em jogadores que rendiam pouco como Ousmane Dembélé, Philippe Coutinho e Antoine Griezmann. No entanto, ainda imaginava que poderia ter sucesso no Camp Nou.

Foi um tremendo erro por parte do argentino. O império do Barcelona rapidamente sucumbiu ao seu redor e querendo deixar as ruínas para trás, foi impedido por Bartomeu. "A verdade é que faz tempo que não há projeto nem nada, estão fazendo malabarismo e vão tapando buracos à medida que as coisas acontecem", disse Messi em entrevista exclusiva à Goal.

As coisas poderiam ter sido diferentes para o argentino se ele tivesse se mudado para o Manchester City? Ele poderia ter feito os gols e assistências que tem faltado ao time de Pep Guardiola em alguns momentos nesta temporada. Vendo a situação de Messi, Cristiano Ronaldo ficará cada vez mais convicto de que escapou de Madri na hora certa.

Quando os eternos rivais se enfrentarem no Camp Nou nesta terça-feira, batalhando para decidir se a liderança do Grupo G ficará com Barcelona ou Juventus, e quem terá mais uma vitória nesta rivalidade de longa data, será difícil para Messi não se perguntar o que poderia ter acontecido se ele tivesse conseguido sair.